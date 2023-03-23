EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? En düşük emekli maaşı ne zaman 7500 olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAĞKUR ve SSK'lı emeklilere müjde!

Emekli maaşı ile ilgili son dakika açıklaması geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. "Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım" diyerek emekli maaşı zammı hakkında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlısı olsun." ifadelerine yer verdi. İşte emekli maaşı zammı ile ilgili detaylar...

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Emekli maaşları ile ilgili açıklamada bulunuldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile TÜED Başkanı Kazım Ergün görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Bilgin açıklamasında "En düşük emekli maaşını ve bayram ikramiyesini yükseltecek çalışmalarımız var" ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"En düşük emekli maaşını yükseltecek alternatif modellerimiz var. Emeklinin bayram ikramiyelerini yükseltecek çalışmalarımız var. Emeklilere rahat nefes aldıracak düzenlemeyi ayrıntılı olarak çalıştım. Bu hafta içerisinde, en geç önümüzdeki hafta başında Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. İnanıyorum ki emeklilerin beklediği, daha rahat bir nefes alacağı önerilerimizin de sayın Cumhurbaşkanımız tarafından olumlu değerlendirecektir. Bütün emeklilerin hayatında bu çalışma bir rahatlama sağlayacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşının 2 bin TL arttırılarak 7 bin 500 lira olacağının müjdesini verdi.

Erdoğan katıldığı bir televizyon programında "5 bin 500 lira olan emekli aylığını 2 bin lira artırıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde 46 bin 327 afet konutu ve köy evinin yapım sürecinin de başladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlısı olsun."

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN 7500 OLACAK?

En düşük emekli maaşını 7500 TL olacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sonrasında 'zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?' sorusu merak edildi. Müjdeli haberi veren Erdoğan, maaşların yatış tarihi ile ilgili net bir açıklamada bulunmadı.

En düşük emekli maaşının 7500 TL olarak hesaplara yatacağı tarih için kısa zaman içerisinde bir açıklama gelmesi bekleniyor. Tarih açıklandığında detaylı bilgileri haberimizden bulabilirsiniz.

