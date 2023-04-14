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EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİ 2023: Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, hangi gün? 2023 Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaşı ödeme tarihi

13.04.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşı ödeme tarihleri 2023 senesinde de internette en çok sorgulanan konular arasında bulunuyor. Bilindiği üzere En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Ramazan Bayramı yaklaşıyor. Peki, Emekli Sandığı, SSK, Bağkur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, hangi gün? İşte 2023 emekli maaşı ödeme tarihi...

EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİ 2023: Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, hangi gün? 2023 Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaşı ödeme tarihi

Emekli maaşları ödeme tarihi merak koınusu olurken birçok kişi de internette yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Her ay düzenli olarak hesaplara yatan emekli maaşlarının bu ayki tarihi merak edildi. EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesi sonrası emekliler nisan ayından itibaren maaşlarını almaya başlayacak. Yapılan açıklamada SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaş ödemelerinin bugün başlayacağı ve tahsis numarasına göre devam edeceği duyuruldu. Konuya dair detayalra haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5,3 yani ödeme günü ayın 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan tarihinde,
Tahsis numarası son rakamı 1,8,6 yani ödeme günü ayın 21, 22, 23 olanların 15 Nisan tarihinde,

emekli-maaşı-ne-zaman-yatacak

Tahsis numarası son rakamı 4,2,0 yani ödeme günü ayın 24, 25, 26 olanların 16 Nisan tarihinde,
Tahsis numarası son rakamı 9,7,5,3,1 yani ödeme günü ayın 25 ve 26 olanların 17 Nisan tarihinde,
Tahsis numarası son rakamı 8,6,4,2,0 yani ödeme günü ayın 27 ve 28 olanların 18 Nisan tarihinde ödenecek.

EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ ÖDEME TARİHİ

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
19 Nisan tarihinde ödenecek.

BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5,3,1 yani ödeme günü ayın 25 ve 26 olanların 17 Nisan tarihinde,
Tahsis numarası son rakamı 8,6,4,2,0 yani ödeme günü ayın 27 ve 28 olanların 18 Nisan tarihinde ödenecek.

yeni-asgari-ücret

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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