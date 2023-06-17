Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başladı! SGK, Bağ-Kur, memur emeklisini ilgilendiriyor! En az 9.500 TL hesaplarda

Emekli maaşı ve Kurban bayram ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine toplantısı sonrası, "Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesini erkene alıyor, toplam 1,4 milyon kardeşimizi Kurban Bayramı'ndan önce sevindiriyoruz” açıklamasının ardından gözler Sosyal Güvenlik Kurumu SGK’dan gelecek açıklamaya çevrilmişti. Bu yıl 28 Haziran’da başlayacak Kurban Bayramı öncesinde emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemeleri için süreç başladı.

EN AZ 9.500 TL ÖDENECEK

Bilindiği üzere en düşük emekli maaşı 7.500 TL ve bayram ikramiyesi ise 2.000 TL olmuştu. Bugün itibarıyla Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile beraber 16 milyondan SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisinin hesabıne en az 9.500 TL yatırılacak.

SGK EMEKLİSİ İÇİN ÖDEME TAKVİMİ

SGK kapsamında aylık alanlardan ödeme günü 17-18 olanlara 17 Haziran'da, ödeme günü 19-20 olanlara 18 Haziran'da, ödeme günü 21-22 olanlara 19 Haziran'da, 23-24 olanlara 20 Haziran'da ve 25-26 olanlara 21 Haziran'da ödeme yapılacak.

BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI ÖDEME TARİHLERİ

Bağ-Kur kapsamında emekli maaşı alanlara 22 Haziran'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 23 Haziran'da bayram ikramiyesi dahil aylıklar ödenecek.

Bu kapsamda 14.4 milyon emeklinin hesabına toplam 25.7 milyar lira tutarında bayram ikramiyesi aktarılacak.

KAMUDA İLAVE TEDİYE 23 HAZİRAN’DA

Resmi Gazete’de yayımlanan karar kapsamında devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 23 Haziran'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık'ta yapılacak.



