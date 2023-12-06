EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2024 SON DURUM: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Zam oranları netleşiyor

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri 2024 Ocak zammı ile ilgili haberleri yakından takip ediyor. Aralık ayında yeni asgari ücret için 4 toplantı gerçekleşecek ve uzlaşma usulü ile tutarlar belirlenecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nın ilki 11 Aralık'ta yapılacak. Öte yandan Ocak ayı başında TÜİK Aralık ayı enflasyonunu duyuracak ve 6 aylık enflasyon oranı netleşecek. 6 aylık enflasyon oranlarıyla memur zammı ve refah payı hariç emekli zammı belli olacak. 2024 emekli maaşı zammı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte detaylar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

En düşük emekli maaşı ile refah payı için yapılan çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak ve Türkiye Büyük Milet Meclisi süreci başlayacak. Emekli maaş zam oranları enflasyon oranında artacak.

4 aylık enflasyona göre SGK ve BAĞKUR emeklilerinin maaşlarında yüzde 29.41 artış olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL'Yİ GEÇECEK

Bu durumda en düşük emekli maaşı 10 bin TL'yi geçecek.

2024 Ocak ayında emekli maaşı zammı için iki önemli adım atılması bekleniyor. Yeni Asır'da yer alan habere göre, OVP'nin mali disiplin konusunda yol haritasının çizilmesi sonrası emekliye zam düzenlemesi öncelikli gündem halini aldı. Aralık 2022'de 3 bin 500 TL olarak uygulanan taban emekli maaşı, Ocak ayında önce 5 bin 500 TL ardından Nisan 2023'te 7 bin 500 TL'ye yükseltildi. Bu 6 aylık dilimde toplam artış yüzde 114'ü aştı. Uzlaşma usulü tutar belirlenecek.

EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANLARI

Mevcut Maaş: 7500 TL

Yüzde 36,66 zamlı maaş: 10.025 TL

Mevcut Maaş: 7600 TL

Yüzde 36,66 zamlı maaş: 10.058 TL

Mevcut Maaş: 7700 TL

Yüzde 36,66 zamlı maaş: 10.091 TL

Mevcut Maaş: 7800 TL

Yüzde 36,66 zamlı maaş: 10.425 TL

Mevcut Maaş: 7900 TL

Yüzde 36,66 zamlı maaş: 10.559 TL

Mevcut Maaş: 8000 TL

Yüzde 36,66 zamlı maaş: 10.692 TL

Mevcut Maaş: 8100 TL

Yüzde 36,66 zamlı maaş: 10.826 TL

Mevcut Maaş: 8200 TL

Yüzde 36,66 zamlı maaş: 10.960 TL

Mevcut Maaş: 8300 TL

Yüzde 36,66 zamlı maaş: 11.093 TL

TÜİK VERİLERİNE GÖRE 5 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu kasım ayı enflasyonunu yüzde 3.28, 11 aylık enflasyonu yüzde 60.09 olarak açıkladı. Temmuz - kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon yüzde 35.24 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65.

5 aylık enflasyon farkı, 4 Aralık Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon verilerinin duyurulmasıyla birlikte netlik kazandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayında tüketici fiyatlarına göre aylık enflasyonu yüzde 3.28, 11 aylık enflasyonu yüzde 60.09, yıllık enflasyonu da yüzde 61.98 olarak açıkladı. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon yüzde 35.24 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için beş aylık dönemde yüzde 35.24 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.







