Emekli maaşı zammı belli oldu! Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? 2021 emekli zammı ne kadar oldu? 2021 ocak emekli zam oranı

2021 yılına girilmesiyle beraber özellikle emekli vatandaşların en çok araştırdığı konulardan bir tanesi emekli maaşı ne kadar olacak 2021 sorusu oldu. 2021 asgari ücret miktarının açıklanmasının ardından 2021 ocak emekli zam oranı da en çok merak edilen konulardan bir tanesiydi. Bu doğrultuda emekli maaşı zammı son dakika gelişmeleri de yakından takip ediliyordu. TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verileriyle beraber emekli maaş zamları da belirlendi. 2021 emekli maaşı ne kadar? Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

2021 ASGARİ ÜCRET

Milyonlarca çalışanın maaşını etkileyecek olan 2021 asgari ücret zammı son ücret kararı verildi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamasında 1 Ocak tarihinden itibaren asgari ücretin brüt 3577 lira 50 kuruş, net 2825 lira 90 kuruş olarak değişeceği bilgisi paylaşıldı. Bu nedenle emekli maaşının ne kadar olacağı merak ediliyordu.

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından 2021 emekli maaşı zam oranı da netleşti. Konuyla ilgili olarak bir süredir önemli açıklamalar yapılıyordu. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, yazılı açıklamasında, asgari ücretin 2021 için net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini anımsatmıştı. Yeni asgari ücretin 2020 yılı asgari ücretine göre 500 lira zamlanarak, yüzde 21,56 oranında arttığını belirten Ergün, şunları kaydetmişti: "Gelir ve aylık alanlar arasında en mağdur kesim, SSK ve Bağ-Kur emeklileri olmuştur. En az aylık ödemesi 1500 lira. Bu ücretle geçinmenin zorluklarını bilmeyen yok. Bu nedenle, 2021 yılı emekli zamlarında seyyanen ve yüzdeli artışlar seçenekli olmalıdır. Yeni asgari ücretteki 500 lira net artışın emeklilerimizin aylıklarına da yapılmasını bekliyoruz."