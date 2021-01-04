Prim borcu olan emekli olabilir mi? SGK prim borcu olan nasıl emekli olur? Prim borcu olanlara kredi fırsatı! Prim borcu için kredi 2020

SGK prim borcu olan emekli olabilir mi sorusu çok sayıda vatandaş tarafından soruluyor. Uzun süredir merak edilen konuyla ilgili olarak önemli bir gelişme yaşandı. SGK'nın, kamu bankaları ile yaptığı protokolle sigortalılara kredi kullanarak emekli olma olanağı getirildi. Peki, SGK prim borcu olan işveren emekli olabilir mi? Primi eksik olanlar emekli olabilir mi?
Çok sayıda tatandaşlar tarafından güncel olarak SGK borcu olan emekli olabilir mi sorusunun yanıtı araştırılıyordu. Güncel bir gelişme olarak; Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kamu bankaları ile yaptığı protokol ile sigortalılara kredi kullanmak suretiyle emekli olma imkanı getirildi. Sigortalılar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe kadar bankadan aylık 1,60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecekler. Peki, SGK borcu olan işveren emekli olabilir mi? İşte detaylar...
Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası arasında ‘SGK ile Kamu Bankaları Arasında Kredi İş Birliği Protokolü’ imzalandı. SGK Başkanlığı binasında düzenlenen törene SGK Başkanı İsmail Yılmaz, Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi, Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar ve Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay katıldı.
Yapılan anlaşma doğrultusunda sigortalılara kredi kullanmak suretiyle emekli olma fırsatı getirildi. Sigortalı olan vatandaşlar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe kadar bankadan aylık 1,60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecek.
Bu imkandan faydalanmak isteyen vatandaşlar, sigorta prim borçlarına dair yapılandırma başvurularını Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlükleri üzerinden yapabilecek. Sigortalı vatandaşlar, Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlükleri tarafından verilecek emekli olabileceklerine dair yazıyla beraber Türkiye Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası şubelerinden tercih ettikleri bankaya başvurularını yapabilecek.
Gerçekleşen imza töreninde konuyla ilgili olarak konuşan SGK Başkanı İsmail Yılmaz, yapılandırma kanunu kapsamında birikmiş prim borçlarının yapılandırılmasının yanı sıra Bağkurlu sigortalı vatandaşların daha önce prim ödenmediği için durdurulan sürelerini eskiye döndürme imkanının verildiğini belirtti. Yılmaz konuyla ilgili olarak; “1 Ocak 2009 - 31 Aralık 2010 tarihleri arasındaki sigortalılık süresi durdurulan sigortalının bu süreyi ihya edebilmek için ödeyeceği prim tutarı 2020 yılı rakamlarına göre 24 bin TL iken yapılandırmaya başvurulursa 24 bin TL yerine yaklaşık 9 bin TL ödenecek yani yüzde 63 oranında indirim söz konusu olacaktır” ifadelerini kullandı.
Prim borçlarını veya ihya edilecek sürelere dair borçlarını ödemeleri halinde emekli olabilecek durumda olanlara yönelik bir anlaşma olduğuna vurgu yapan Yılmaz “Protokol ile; yapılandırılan borcunu ödemesi halinde aylık bağlanabilecek sigortalılarımıza, herhangi bir ödeme güçlüğü çekmeden, banka kredisi ile emeklilik imkanı sunulacaktır. Sigortalılarımız, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe yani 31 Mart’a kadar aylık 1,60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabileceklerdir” şeklinde konuştu.
Yılmaz, kredi iş birliği protokolü kapsamında, birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda 4/b'den yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, 4/b prim borcunu ödemesi durumunda 4/a'dan yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, Ek-5 ve Ek-6 kapsamında çalışanlardan birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, askerlik ve doğum borçlanmasını yapması durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar ile durdurulan hizmet sürelerinin ihya edilmesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalıların bulunduğunu bildirdi. Konuşmaların ardından "Söz konusu protokolden yararlanabilecek kaç kişi var?" sorusunun yöneltildiği İsmail Yılmaz, "Yaklaşık 40 bin müracaat bekliyoruz." yanıtını verdi.
İHA - AA
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