Prim borcu olan emekli olabilir mi? SGK prim borcu olan nasıl emekli olur? Prim borcu olanlara kredi fırsatı! Prim borcu için kredi 2020

SGK prim borcu olan emekli olabilir mi sorusu çok sayıda vatandaş tarafından soruluyor. Uzun süredir merak edilen konuyla ilgili olarak önemli bir gelişme yaşandı. SGK'nın, kamu bankaları ile yaptığı protokolle sigortalılara kredi kullanarak emekli olma olanağı getirildi. Peki, SGK prim borcu olan işveren emekli olabilir mi? Primi eksik olanlar emekli olabilir mi?

PRİM BORCU OLAN EMEKLİ OLABİLİR Mİ?

Çok sayıda tatandaşlar tarafından güncel olarak SGK borcu olan emekli olabilir mi sorusunun yanıtı araştırılıyordu. Güncel bir gelişme olarak; Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kamu bankaları ile yaptığı protokol ile sigortalılara kredi kullanmak suretiyle emekli olma imkanı getirildi. Sigortalılar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe kadar bankadan aylık 1,60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecekler. Peki, SGK borcu olan işveren emekli olabilir mi? İşte detaylar...

SGK PRİM BORCU OLAN NASIL EMEKLİ OLUR?

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası arasında ‘SGK ile Kamu Bankaları Arasında Kredi İş Birliği Protokolü’ imzalandı. SGK Başkanlığı binasında düzenlenen törene SGK Başkanı İsmail Yılmaz, Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi, Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar ve Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay katıldı.