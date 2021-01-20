FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekli maaşı zammı ne kadar? 2021 zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte Ocak emekli zam oranı ve ödeme tarihi

Emekli maaşı zammı ne kadar? 2021 zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte Ocak emekli zam oranı ve ödeme tarihi

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.01.2021 08:59 | Son Güncelleme

Emekli vatandaşlar maaş zammı miktarını merak etmeye başladı. 2021 yılı asgari ücret miktarının açıklanmasının ardından vatandaşlar emekli maaşı ne kadar sorusunu araştırmaya başladı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından bu konu da netlik kazandı. Şimdi zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak konusunda araştırma yapılıyor. Peki, 2021 emekli zammı ne kadar olacak? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte emekli maaşı zammı son dakika gelişmeleri...

Emekli maaşı zammı ne kadar? 2021 zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte Ocak emekli zam oranı ve ödeme tarihi

2021 yılına girilmesiyle birlikte özellikle emekli vatandaşların en çok araştırdığı konulardan bir tanesi emekli maaşı ne kadar olacak 2021 sorusu oldu. 2021 asgari ücret miktarının açıklanmasının ardından 2021 ocak emekli zam oranı da en çok merak edilen konulardan bir tanesiydi. TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verileriyle beraber emekli maaş zamları da belirlendi. Şimdi, zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak sorusunun cevabı araştırılıyor. 2021 emekli maaşı ne kadar? Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

2021 ASGARİ ÜCRET

Milyonlarca çalışanın maaşını etkileyecek olan 2021 asgari ücret zammı son ücret kararı verildi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamasında 1 Ocak tarihinden itibaren asgari ücretin brüt 3577 lira 50 kuruş, net 2825 lira 90 kuruş olarak değişeceği bilgisi paylaşıldı. Bu nedenle emekli maaşının ne kadar olacağı merak ediliyordu.

2021 AGİ ne kadar oldu? Bekar, evli, eşi çalışanlar ve eşi çalışmayanlar için 2021 AGİ ücretleri2021 AGİ ne kadar oldu? Bekar, evli, eşi çalışanlar ve eşi çalışmayanlar için 2021 AGİ ücretleri

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından 2021 emekli maaşı zam oranı da netleşti. Konuyla ilgili olarak bir süredir önemli açıklamalar yapılıyordu. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, yazılı açıklamasında, asgari ücretin 2021 için net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini anımsatmıştı. Yeni asgari ücretin 2020 yılı asgari ücretine göre 500 lira zamlanarak, yüzde 21,56 oranında arttığını belirten Ergün, şunları kaydetmişti: "Gelir ve aylık alanlar arasında en mağdur kesim, SSK ve Bağ-Kur emeklileri olmuştur. En az aylık ödemesi 1500 lira. Bu ücretle geçinmenin zorluklarını bilmeyen yok. Bu nedenle, 2021 yılı emekli zamlarında seyyanen ve yüzdeli artışlar seçenekli olmalıdır. Yeni asgari ücretteki 500 lira net artışın emeklilerimizin aylıklarına da yapılmasını bekliyoruz."

Ergün, 2021'in millete, ülkeye ve bütün insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunarak, şu ifadeleri kullanmıştı: "Güzel ülkemiz, her bir vatandaşının huzur ve güven içerinde yaşaması için her türlü kaynağa sahip. Yeter ki birlik olalım ve sorunlarımızı ortak akılla çözelim. 2021'in reform yılı olacağını ilan eden hükümetimizin ekonomik, sosyal ve hukuksal alanda yeni başarılara imza atmasını diliyoruz. Yatırım, üretim ve istihdamla emeklilerimizin de ekonomik durumlarında iyileştirmeler yapılmasının öncelikli hedefler arasında olmasını istiyoruz." Bu açıklamaların ve taleplerin ardından 2021 emekli ocak zammı ne kadar olacak sorusunun yanıtı merak edilmeye devam ediyordu.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR?

2021 emekli zammı 2020 enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte netlik kazandı. Bilindiği üzere emeklilere yeni yılda enflasyon oranında zam yapılacak. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından Ocak ayı maaşları konusunda zam oranları merak ediliyor. Milyonlarca emekli vatandaş tarafından 2021 emekli maaşı zam oranı araştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte emekli maaşı zammı oranı belli oldu. Peki, emekli maaşı zammı ne kadar 2021?

Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak. Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu. TÜFE'de 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti. Emekli ocak zammı açıklanan bu oranlar doğrultusunda hesaplanabilecek.

Emekli maaş farkları ödeme tarihi 2021... Emeklilerin maaş farkları ne zaman yatacak?Emekli maaş farkları ödeme tarihi 2021... Emeklilerin maaş farkları ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞI SON DURUM

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerinin, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacakları belirtilmişti. Önceki sene ise emekli memurların maaş farkları 20 Ocak'tan sonra yatırılmıştı. Hesaplara yatırılma tarihi ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurulmuştu. Dolayısıyla farkların Ocak ayı bitmeden yatırılması bekleniyor.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. Görevdeki memurlarla memur emeklileri yüzde 3 toplu sözleşme kaynaklı zam ile beraber yüzde 4.36 enflasyon farkı da olacak şekilde 2021 yılının ilk yarısında maaşlarını yüzde 7.36 zamlı alacak. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi.

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklisi vatandaş da maaşlarını yüzde 8.36 zamlı olarak alacak. Zamla beraber en düşük SSK emeklisi aylığı 2.536 TL olurken en düşük Bağ-Kur emeklisi aylığı da 2.274 TL olacak. Bunun yanı sıra en düşük tarım emeklisinin aylığı ise 1.718 TL olacak. Bağ-Kur, SSK ve tarım emeklileri daha önce 2020'nin ocak ayında yüzde 6.50, temmuz ayında da yüzde 5.75 zamlı olarak maaşlarını almışlardı.

Memura seyyanen zam var mı? Zam talebi iletildi! 2021 memura seyyanen zam olacak mı?Memura seyyanen zam var mı? Zam talebi iletildi! 2021 memura seyyanen zam olacak mı?

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Memur emeklileri, geçici personel, devlet memurları ve sözleşmelilerin, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacakları aktarılmıştı. Geçtiğimiz sene ise emekli memurların maaş farkları 20 Ocak'tan sonra yatırılmıştı. Maaş farklarının banka hesabına yatırıldığı tarihi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurmuştu. Dolayısıyla şimdi de farkların Ocak ayı bitmeden yatırılması bekleniyor.

Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de zamlı maaşlarını bu ay alacaklar. Ayın 18'inden itibaren maaşların kademeli olarak yatırılması bekleniyor. Böylece vatandaşlar 2021 yılının ilk ayında hesaplarında zamlı maaşlarını görebilecek.

2020 ENFLASYON VERİLERİ

Türkiye'de yıllık enflasyon 2020 yılında yüzde 14.60 düzeyine yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları Aralık'ta aylık bazda yüzde 1.25, yıllık bazda da yüzde 14.60 yükseldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncudan çok konuşulan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü oyuncudan çok konuşulan paylaşım! Beğeni yağdı
Altın yükselişe geçti!Altın yükselişe geçti!
2021 MTV ücretleri ne kadar?2021 MTV ücretleri ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
ABD polisi şüpheli şahsı kurşuna dizdi
ABD polisi şüpheli şahsı kurşuna dizdi
Survivor'da sürpriz veda! O isim elendi
Survivor'da sürpriz veda! O isim elendi
Evi ve iş yeri olan herkesi ilgilendiren haber!
Evi ve iş yeri olan herkesi ilgilendiren haber!
Bakan Dönmez duyurdu! Tüm zamanların rekoru kırıldı
Bakan Dönmez duyurdu! Tüm zamanların rekoru kırıldı
Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlar yorumladı!
Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlar yorumladı!
Kredi faiz oranları arttı!
Kredi faiz oranları arttı!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
MTV ödeme dönemi başladı, borçlar için yapılandırma fırsatı sürüyor!
MTV ödeme dönemi başladı, borçlar için yapılandırma fırsatı sürüyor!
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı tahmin
Altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı tahmin
2021 emekli maaşı zammı ne kadar, zamlı maaş ne zaman?
2021 emekli maaşı zammı ne kadar, zamlı maaş ne zaman?
TOBB’dan bankalara 'faiz' çağrısı
TOBB’dan bankalara 'faiz' çağrısı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs salgını en çok onlara yaradı! Video oyun sektörünün yıldızı parladı
Koronavirüs salgını en çok onlara yaradı!
Kısa çalışma ödeneği başvuru süresi uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır?
Kısa çalışma ödeneği başvurusu ne zaman bitiyor?
İşçi ikramiyesi tarihleri 2021... 4D'li işçiye ilave tediyenin ilk ödemesi 31 Ocak'ta! İşte 52 günlük ikramiye taksitleri!
4D'li işçinin ikramiye tarihleri belli oldu!
Bankaların kredi faiz oranları 20 Ocak 2021... Halkbank, Vakıfbank, Akbank, TEB, İş, Ziraat ve Garanti BBA ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları!
Kredi faiz oranları arttı!
20 Ocak 2021 evde bakım maaşı yatan iller listesi... Ocak ayı engelli ve yaşlı evde bakım maaşı yattı mı, ne kadar oldu?
Bugün evde bakım maaşı yatan iller listesi!
Dolarda kritik seviye:7.52... Dolar kaç TL? 20 Ocak 2021 Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?
Döviz kuru yükselişle güne başladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.