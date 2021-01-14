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Memura seyyanen zam var mı? Zam talebi iletildi! 2021 memura seyyanen zam olacak mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2021 11:08 | Son Güncelleme

Çok sayıda vatandaş tarafından memura seyyanen zam var mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son olarak Memur-Sen seyyanen zam talebini Hazine ve Maliye Bakanı Elvan’a iletti. Peki, 2021 memura seyyanen zam olacak mı? İşte memur maaşlarına seyyanen zam talebi ile ilgili detaylar...

Memura seyyanen zam var mı? Zam talebi iletildi! 2021 memura seyyanen zam olacak mı?

Memur vatandaşlar tarafından memura seyyanen zam olacak mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son olarak Memur-Sen yönetimi, kamu görevlilerine seyyanen zam verilmesi talebini Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a iletti. Memur-Sen’den yapılan yazılı açıklamaya göre; Genel Başkan Ali Yalçın ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tarafından kabul edildi. İşte memur maaşlarına seyyanen zam ile ilgili merak edilenler...

MEMURA SEYYANEN ZAM VAR MI?

Görüşmede Yalçın, kamu görevlilerinin alım gücünün düştüğüne dikkat çekti. Seyyanen zam beklentilerini Bakan Elvan’a ileten Yalçın, açıklanan 14,6’lık enflasyonun söz konusu olduğunu ancak sahada gerçek enflasyonun bu olmadığını bildiklerini söyledi. Gıda enflasyonunun yüzde 19’u gördüğünü belirten Yalçın, vergilere bakıldığında da 9,21 arttığını dile getirdi. Asgari ücretin 21,56 oranında arttırıldığını söyleyen Yalçın, bu rakamlar doğrultusunda gerçek enflasyonun hesaplanmasının zor olmadığını ve kamu görevlilerinin alım gücü düştüğü için seyyanen zam istediklerini kaydetti.

MEMURA SEYYANEN ZAM 2021

Seyyanen zam beklentisinin yanı sıra görüşmede kamuda sözleşmeli istihdam konusu da gündeme geldi. Kamuda sözleşmeli statüsünün son bulması gerektiğini belirten Yalçın, sözleşmeli sayısının 400 bini aştığını ve sözleşmeliler arasındaki özlük hakları farklılığının 20’yi bulduğunu söyledi. Bu konunun da gündeme alınması gerektiğini dile getiren Yalçın, kamuda sözleşmeli memurluğun son bulması gerektiğini ve istihdam modelinin “kadrolu” olması gerektiğini vurguladı.

Bakan Elvan’a sağlık çalışanlarının taleplerini de ileten Yalçın, ek ödemelerde sorunlar olduğunu, hala yapılmamış ek ödemelerin bulunduğunu söyledi. Bu sorunların da giderilmesi gerektiğini belirten Yalçın, sorunların giderilmesinin yanı sıra belirsizliğin de bitirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Aynı zamanda Yalçın, Belediyeler Kanununa tabi yerel yönetimlerde çalışan sözleşmeli personele de bir an önce kadrolarının verilmesini istedi.

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2021 MEMUR ZAMMI

2020 yılının ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Bu doğrultuda memur zammı 2021 merak ediliyordu. Enflasyon oranından kaynaklı ilave yüzde 4,33 artışla beraber kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere toplam yüzde 7,33 artış oldu. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği de dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya çıkarken en düşük memur emekli aylığı da 3 bin 20 liraya yükseldi.

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