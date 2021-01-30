Emekli maaşı zammı ne kadar? Emekli zammı ne kadar oldu? 2021 Ocak emekli zam oranı

2021 yılına girilmesiyle birlikte özellikle emekli vatandaşların en çok araştırdığı konulardan bir tanesi emekli maaşı ne kadar olacak 2021 sorusu oldu. 2021 asgari ücret miktarının açıklanmasının ardından 2021 ocak emekli zam oranı da en çok merak edilen konulardan bir tanesiydi. TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verileriyle beraber emekli maaş zamları da belirlendi. Peki, 2021 emekli maaşı ne kadar? Emekli maaşı zammı ne kadar oldu? İşte detaylar...

2021 ASGARİ ÜCRET

Milyonlarca çalışanın maaşını etkileyecek olan 2021 asgari ücret zammı son ücret kararı verildi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamasında 1 Ocak tarihinden itibaren asgari ücretin brüt 3577 lira 50 kuruş, net 2825 lira 90 kuruş olarak değişeceği bilgisi paylaşıldı. Bu nedenle emekli maaşının ne kadar olacağı merak ediliyordu.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR?

2021 emekli zammı 2020 enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte netlik kazandı. Bilindiği üzere emeklilere yeni yılda enflasyon oranında zam yapılacak. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından Ocak ayı maaşları konusunda zam oranları merak ediliyor. Milyonlarca emekli vatandaş tarafından 2021 emekli maaşı zam oranı araştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte emekli maaşı zammı oranı belli oldu. Peki, emekli maaşı zammı ne kadar 2021?