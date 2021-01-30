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Emekli maaşı zammı ne kadar? Emekli zammı ne kadar oldu? 2021 Ocak emekli zam oranı

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2021 13:50 | Son Güncelleme

Emekli vatandaşların yanıt aradığı emekli maaşı zammı belli oldu mu sorusu cevap buldu. 2021 yılı asgari ücret miktarının açıklanmasının ardından vatandaşlar emekli maaşı ne kadar 2021 konusunda araştırmalar yapıyordu. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından bu konu da netlik kazandı. Peki, 2021 emekli zammı ne kadar oldu? İşte emekli maaşı zammı son dakika gelişmeleri ve 2021 Ocak emekli zam oranı

Emekli maaşı zammı ne kadar? Emekli zammı ne kadar oldu? 2021 Ocak emekli zam oranı

2021 yılına girilmesiyle birlikte özellikle emekli vatandaşların en çok araştırdığı konulardan bir tanesi emekli maaşı ne kadar olacak 2021 sorusu oldu. 2021 asgari ücret miktarının açıklanmasının ardından 2021 ocak emekli zam oranı da en çok merak edilen konulardan bir tanesiydi. TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verileriyle beraber emekli maaş zamları da belirlendi. Peki, 2021 emekli maaşı ne kadar? Emekli maaşı zammı ne kadar oldu? İşte detaylar...

2021 ASGARİ ÜCRET

Milyonlarca çalışanın maaşını etkileyecek olan 2021 asgari ücret zammı son ücret kararı verildi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamasında 1 Ocak tarihinden itibaren asgari ücretin brüt 3577 lira 50 kuruş, net 2825 lira 90 kuruş olarak değişeceği bilgisi paylaşıldı. Bu nedenle emekli maaşının ne kadar olacağı merak ediliyordu.

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EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR?

2021 emekli zammı 2020 enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte netlik kazandı. Bilindiği üzere emeklilere yeni yılda enflasyon oranında zam yapılacak. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından Ocak ayı maaşları konusunda zam oranları merak ediliyor. Milyonlarca emekli vatandaş tarafından 2021 emekli maaşı zam oranı araştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte emekli maaşı zammı oranı belli oldu. Peki, emekli maaşı zammı ne kadar 2021?

Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak. Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu. TÜFE'de 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti. Emekli ocak zammı açıklanan bu oranlar doğrultusunda hesaplanabilecek.

EMEKLİ MAAŞI SON DURUM

2021 emekli ocak zammı ne kadar sorusuyla ilgili olarak SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. Görevdeki memurlarla memur emeklileri yüzde 3 toplu sözleşme kaynaklı zam ile beraber yüzde 4.36 enflasyon farkı da olacak şekilde 2021 yılının ilk yarısında maaşlarını yüzde 7.36 zamlı alacak. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi.

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklisi vatandaş da maaşlarını yüzde 8.36 zamlı olarak alacak. Zamla beraber en düşük SSK emeklisi aylığı 2.536 TL olurken en düşük Bağ-Kur emeklisi aylığı da 2.274 TL olacak. Bunun yanı sıra en düşük tarım emeklisinin aylığı ise 1.718 TL olacak. Bağ-Kur, SSK ve tarım emeklileri daha önce 2020'nin ocak ayında yüzde 6.50, temmuz ayında da yüzde 5.75 zamlı olarak maaşlarını almışlardı.

2021 emekli maaşı zam oranı yanı sıra ödemelerle ilgili olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan da geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı. 22 Ocak'ta yaptığı açıklamada Bakan Selçuk, "Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlarımızın 2021 ocak ayına ilişkin zam farklarını bugün hesaplara yatırıyoruz" demişti. Selçuk, yazılı açıklamasında, emekli sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan 2 milyon 323 bini aşkın vatandaşın fark tutarlarının, banka ve PTT şubelerine gönderilerek 22 Ocak'ta ödeneceğini belirtmişti.

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Ücretlerini aylık alanlara ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında ödeme yapılacağını ifade eden Selçuk, şunları kaydetmişti: "Yine, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan, 1. grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık tutarında, 2. grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında, 3. grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında ödeme gerçekleştirilecek. Toplam fark ödemesi tutarı 739 milyon 653 bin lirayı bulacak." Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "SSK ve Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları ise zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlandı." ifadelerini kullanmıştı.

2020 ENFLASYON VERİLERİ

Türkiye'de yıllık enflasyon 2020 yılında yüzde 14.60 düzeyine yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları Aralık'ta aylık bazda yüzde 1.25, yıllık bazda da yüzde 14.60 yükseldi.

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