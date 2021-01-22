Emekli maaşı zammı ne kadar? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak 2021? Ocak emekli zam oranı ve ödeme tarihi

2021 yılına girilmesiyle birlikte özellikle emekli vatandaşların en çok araştırdığı konulardan bir tanesi emekli maaşı ne kadar olacak 2021 sorusu oldu. 2021 asgari ücret miktarının açıklanmasının ardından 2021 ocak emekli zam oranı da en çok merak edilen konulardan bir tanesiydi. TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verileriyle beraber emekli maaş zamları da belirlendi. Şimdi, zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak sorusunun cevabı araştırılıyor. 2021 emekli maaşı ne kadar? Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? İşte detaylar... 2021 ASGARİ ÜCRET Milyonlarca çalışanın maaşını etkileyecek olan 2021 asgari ücret zammı son ücret kararı verildi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamasında 1 Ocak tarihinden itibaren asgari ücretin brüt 3577 lira 50 kuruş, net 2825 lira 90 kuruş olarak değişeceği bilgisi paylaşıldı. Bu nedenle emekli maaşının ne kadar olacağı merak ediliyordu. 2021 AGİ ne kadar oldu? Bekar, evli, eşi çalışanlar ve eşi çalışmayanlar için 2021 AGİ ücretleri Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından 2021 emekli maaşı zam oranı da netleşti. Konuyla ilgili olarak bir süredir önemli açıklamalar yapılıyordu. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, yazılı açıklamasında, asgari ücretin 2021 için net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini anımsatmıştı. Yeni asgari ücretin 2020 yılı asgari ücretine göre 500 lira zamlanarak, yüzde 21,56 oranında arttığını belirten Ergün, şunları kaydetmişti: "Gelir ve aylık alanlar arasında en mağdur kesim, SSK ve Bağ-Kur emeklileri olmuştur. En az aylık ödemesi 1500 lira. Bu ücretle geçinmenin zorluklarını bilmeyen yok. Bu nedenle, 2021 yılı emekli zamlarında seyyanen ve yüzdeli artışlar seçenekli olmalıdır. Yeni asgari ücretteki 500 lira net artışın emeklilerimizin aylıklarına da yapılmasını bekliyoruz."

Ergün, 2021'in millete, ülkeye ve bütün insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunarak, şu ifadeleri kullanmıştı: "Güzel ülkemiz, her bir vatandaşının huzur ve güven içerinde yaşaması için her türlü kaynağa sahip. Yeter ki birlik olalım ve sorunlarımızı ortak akılla çözelim. 2021'in reform yılı olacağını ilan eden hükümetimizin ekonomik, sosyal ve hukuksal alanda yeni başarılara imza atmasını diliyoruz. Yatırım, üretim ve istihdamla emeklilerimizin de ekonomik durumlarında iyileştirmeler yapılmasının öncelikli hedefler arasında olmasını istiyoruz." Bu açıklamaların ve taleplerin ardından 2021 emekli ocak zammı ne kadar olacak sorusunun yanıtı merak edilmeye devam ediyordu. EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR? 2021 emekli zammı 2020 enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte netlik kazandı. Bilindiği üzere emeklilere yeni yılda enflasyon oranında zam yapılacak. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından Ocak ayı maaşları konusunda zam oranları merak ediliyor. Milyonlarca emekli vatandaş tarafından 2021 emekli maaşı zam oranı araştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte emekli maaşı zammı oranı belli oldu. Peki, emekli maaşı zammı ne kadar 2021?

Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak. Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu. TÜFE'de 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti. Emekli ocak zammı açıklanan bu oranlar doğrultusunda hesaplanabilecek. Emekli maaş farkları ödeme tarihi 2021... Emeklilerin maaş farkları ne zaman yatacak? EMEKLİ MAAŞI SON DURUM Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerinin, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacakları belirtilmişti. Önceki sene ise emekli memurların maaş farkları 20 Ocak'tan sonra yatırılmıştı. Hesaplara yatırılma tarihi ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurulmuştu. Dolayısıyla farkların Ocak ayı bitmeden yatırılması bekleniyor. Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. Görevdeki memurlarla memur emeklileri yüzde 3 toplu sözleşme kaynaklı zam ile beraber yüzde 4.36 enflasyon farkı da olacak şekilde 2021 yılının ilk yarısında maaşlarını yüzde 7.36 zamlı alacak. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi.

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklisi vatandaş da maaşlarını yüzde 8.36 zamlı olarak alacak. Zamla beraber en düşük SSK emeklisi aylığı 2.536 TL olurken en düşük Bağ-Kur emeklisi aylığı da 2.274 TL olacak. Bunun yanı sıra en düşük tarım emeklisinin aylığı ise 1.718 TL olacak. Bağ-Kur, SSK ve tarım emeklileri daha önce 2020'nin ocak ayında yüzde 6.50, temmuz ayında da yüzde 5.75 zamlı olarak maaşlarını almışlardı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan da güncel olarak konuyla ilgili bir açıklama geldi. Bakan Selçuk, "Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlarımızın 2021 ocak ayına ilişkin zam farklarını bugün hesaplara yatırıyoruz" dedi. Memura seyyanen zam var mı? Zam talebi iletildi! 2021 memura seyyanen zam olacak mı? ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK? Memur emeklileri, geçici personel, devlet memurları ve sözleşmelilerin, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacakları aktarılmıştı. Geçtiğimiz sene ise emekli memurların maaş farkları 20 Ocak'tan sonra yatırılmıştı. Maaş farklarının banka hesabına yatırıldığı tarihi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurmuştu. Dolayısıyla şimdi de farkların Ocak ayı bitmeden yatırılması bekleniyor.