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Emekli maaşı zammı ne zaman yapılacak? SSK, Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Erdoğan'dan kritik açıklama!

21.09.2023 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşı zammı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 Ekim'de yeni yasama yılına başlayacak. Meclis’in en önemli gündem maddelerinden biri de emeklilik sistemi ve emekliye zam düzenlemesi olacak. Vatandaşlar emekli maaşı zammı ile ilgili aramalarını sıklaştırdı. Peki, Emekli maaşı zammı ne zaman yapılacak? SSK, Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Erdoğan'dan son dakika kritik açıklama!

Emekli maaşı zammı ne zaman yapılacak? SSK, Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Erdoğan'dan kritik açıklama!

Emekli maaşı düzenlemesi, emekli zammı bekleyen milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta basın mensuplarıyla bir araya geldi. Soruları cevaplayan Erdoğan, emekli maaşı düzenlemesi ile ilgili "Fazla uzamaz, yani en kısa zamanda... 2024'e inşallah bunun kararlarını vermiş olarak gireriz." açıklamasında bulundu. İşte emekli maaşı zammı ile ilgili detaylar...

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşı zammı ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. New York'ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, emekli maaşları ile ilgili yıl sonunu işaret etti. Erdoğan konu ile ilgili, "Fazla uzamaz, yani en kısa zamanda... 2024'e inşallah bunun kararlarını vermiş olarak gireriz." açıklamasında bulundu.

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SSK, BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağkur emekli maaşları ile ilgili düzenlemenin meclisin açılmasıyla birlikte hızlıca ele alınması ve gündeme getirilecek maaşlarda iyileştirme için ikinci torba yasa bekleniyor. Hem kök aylık artacak hem de en düşük emekli maaşı yükselecek. Bir de 3. ikramiye olarak Cumhuriyet ikramiyesi verilmesi beklentiler arasında.

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SGK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık zam oranının yaklaşık yüzde 39.61 olması bekleniyor. Ancak bu oranın memur zammı referans alındığında ve refah payı uygulandığında yüzde 50'yi aşabileceği öngörülüyor. Bu durumda, 7.500 TL tutarındaki SGK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı 10.000 TL'nin üzerine yükselecek. Emeklilerin heyecanla beklediği bir diğer konu ise ek zam düzenlemeleri. Hükümet, emeklilere ek ikramiyeler verilmesi konusunda çalışmalar yürütüyor.

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