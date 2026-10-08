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Emekli maaşına bile haciz konuldu! Milyonlarca liralık şirketi böyle elinden gitti

İstanbul'da lüks otomobil ithal eden iş insanı iddiasına göre ortağının oyununa geldi. Şirketi hiç tanımadığı Türkmenistanlı bir işçiye satıldı. Emekli maaşına bile haciz konulan iş insanı 750 milyon lira vergi borcuyla da karşı karşıya kaldı.

Emekli maaşına bile haciz konuldu! Milyonlarca liralık şirketi böyle elinden gitti
Cansu Çamcı

İstanbul'da lüks otomobil ithal eden iş insanı hayatının şokunu yaşadı. Şirketi sahte imzayla hiç tanımadığı Türkmenistanlı bir işçiye devredildi. "25 yıllık dostum yüzünden 500 milyon sermayeli şirketimden oldum" diyen iş insanı Ticaret Mahkemesine ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

TAKLİT BİR İMZAYLA TÜM SERVETİNİ KAYBETTİ

Dünyanın en pahalı otomobillerini satarken iddiasına göre taklit bir imzayla tüm servetini kaybetti. 48 yaşındaki Ali Akan, 6 yıl önce iddiaya göre 25 yıllık dostunun tavsiyesi üzerine lüks araç sektörüne girdi. "Yurt dışından Türkiye'ye otomobil ithalatı yapmaya, Almanya'dan ve Polonya'dan üst segment arabalar ithal etmeye başladık. Gümrük işini ben yapıyordum. Araba satışlarını arkadaşım yönlendiriyordu. ÖTV kısımlarını da muhasebecimiz yönlendiriyordu." ifadelerini kullandı.

HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI!

Show TV'nin haberine göre; 5 ay önce o muhasebeci, Ali Bey'in iddiasına göre şirketini ondan habersiz devretti. Şirketini devralan kişiyi araştıran iş insanı, hayatının şokunu yaşadı. Çünkü şirketi bir işçiye satılmıştı. Mahkemeye sunulan evrakta pay senetlerinin Türkmenistanlı birine elden teslim ettiği görüldü. "Benim ne bir HTS kayıdım ne bir bazım. Adamı hayatım boyunca görmedim." diyen Ali Akan, olay sonrası muhasebecisi tarafından engellendiğini söylüyor.

Emekli maaşına bile haciz konuldu! Milyonlarca liralık şirketi böyle elinden gitti 1

İş insanı Akan'ın imzası muhasebeci tarafından taklit edilmiş, ona talimatı veren ise ortağıydı. Akan dolandırıldığını anlayınca Ticaret Mahkemesine ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Emekli maaşına bile haciz konuldu! Milyonlarca liralık şirketi böyle elinden gitti 2

TETİKÇİ DE GÖNDERİLDİ!

Milyonlarca liralık şirketi elinden giden Ali Akan'ın yaşadıkları bununla da sınırlı kalmadı. Eşi ve çocuğuyla yemek yediği restorana korkutmak amaçlı tetikçi gönderildi.

EMEKLİ MAAŞINA HACİZ KONULDU

Cezasıyla birlikte 750 milyon lira vergi borcuyla karşı karşıya kalan ve emekli maaşına bile haciz konulan iş insanı, inceleme çağrısında bulundu. "Nasıl böyle bir şirketimi devretmiş olabilirim? Ya da kaç para almışım bu şirketi devrettiysem kaç para benim hesabıma gelmiş? Benim hesabım incelensin." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
iş insanı şirket
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