Emekliye 2250 TL'ye varan promosyon fırsatı! İşte en çok kazandıran bankalar...

Emeklilere yapılacak promosyon ödemeleri yaklaşık 16 milyon insanı ilgilendiriyor. Bu bağlamda en çok promosyon veren bankalar araştırılıyor ve o bankalarla 3 yıllık taahhüt için anlaşma yapılıyor. Kamu bankaları ve özel bankalar teker teker promosyon kampanyalarını açıklamaya başladı. Biz de sizin için banka promosyon tutarlarını listeledik.

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU ÖDÜYOR?

1. Garanti BBVA

Ek ürün koşulu olmadan promosyon ödemesi alabilirsiniz.

Emekli maaşınız 1500 TL'ye kadarsa 800 TL, 1500-2500 TL arasıysa 1000 TL, 2500 TL ve üstündeyse 1200 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz.

Size özel yüzde 0.99 faiz oranıyla özel ihtiyaç kredisi çekebiliyorsunuz.

2. Halkbank

Brüt 1500 TL'ye kadar olan emekli maaşları için 500 TL, 1500-2500 TL arasındaki maaşlar için 625 TL, 2500 TL ve üzeri maaşlar için 750 TL promosyon ödeniyor.

3. ING Bank