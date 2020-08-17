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Emekliye 2250 TL'ye varan promosyon fırsatı! İşte en çok kazandıran bankalar...

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.08.2020 09:19 | Son Güncelleme

Temmuz zamları sonrası emeklilerin en önemli gündemi emeklilere yapılan promosyon ödemeleri oldu. Emekliler maaşlarını çektikleri bankalarda 3 yıl kalmak için taahhüt verirse maaş miktarlarına göre değişen promosyonlar alıyor. Bankadan bankaya oldukça değişiklik gösteren promosyon oranları ise hayli merak ediliyor. Peki en çok promosyon imkanı sunan bankalar hangileri?

Emekliye 2250 TL'ye varan promosyon fırsatı! İşte en çok kazandıran bankalar...

Emeklilere yapılacak promosyon ödemeleri yaklaşık 16 milyon insanı ilgilendiriyor. Bu bağlamda en çok promosyon veren bankalar araştırılıyor ve o bankalarla 3 yıllık taahhüt için anlaşma yapılıyor. Kamu bankaları ve özel bankalar teker teker promosyon kampanyalarını açıklamaya başladı. Biz de sizin için banka promosyon tutarlarını listeledik.

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU ÖDÜYOR?

1. Garanti BBVA

  • Ek ürün koşulu olmadan promosyon ödemesi alabilirsiniz.

  • Emekli maaşınız 1500 TL'ye kadarsa 800 TL, 1500-2500 TL arasıysa 1000 TL, 2500 TL ve üstündeyse 1200 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz.

  • Size özel yüzde 0.99 faiz oranıyla özel ihtiyaç kredisi çekebiliyorsunuz.

2. Halkbank

Brüt 1500 TL'ye kadar olan emekli maaşları için 500 TL, 1500-2500 TL arasındaki maaşlar için 625 TL, 2500 TL ve üzeri maaşlar için 750 TL promosyon ödeniyor.

3. ING Bank

  • Kampanya kapsamında 2250 TL'ye kadar promosyon, 450 TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi alabilirsiniz.

  • "Turuncu Ekstra" ile 750 TL harcama yaptığınız her ay için ekstra 50 TL nakit promosyon alabilirsiniz. Bu kampanya kapsamındaki birikimleriniz için alt tutar ve vade şartı olmadan özel faizlerden yararlanabilirsiniz.

  • Mobil şube ve internet şubesi üzerinden yaptığınız para transferleri ücretsizdir.

    • 4. Şekerbank

    • "Kazandıran Emekli Paketi" ile maaş tutarına göre 375 TL ile 450 TL arasında değişen ek promosyonlar ödeniyor.

    • İki adet otomatik fatura ödeme talimatı verdiğinizde 150 TL ekstra ödeme alabilirsiniz.

    • Yönlendirdiğiniz her yeni emekli için -10 kişi ile sınırlı- 150 TL ekstra ödeme alabilirsiniz.

    5. Türkiye Ekonomi Bankası (TEB)

    • Emekli maaşınız 999 TL'ye kadarsa 850 TL, 1000-1999 TL arasındaysa 925 TL, 2000 TL ve üzeriyse 1000 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz.

    • Promosyon ödemesi için en az iki adet faturanız için otomatik ödeme talimatı vermeniz gerekiyor.

    6. QNB Finansbank

    Herhangi bir bankacılık ürününü kullandığınızda 1250 TL'ye kadar varan promosyonlardan yararlanabilirsiniz.

    7. Yapı Kredi

    • Emekli maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi'yi seçen vatandaşlar 1000 TL'ye kadar promosyon ödemesi imkanına kavuşuyor.

    • "Emeklilik Paketi" kapsamında Yapı Kredi bireysel internet şubesi, mobil uygulama ya da ATM'lerden yapacağınız havalelerde ise ücret muafiyetiniz oluyor.

    • Ücretsiz olarak düzenli ödeme talimatı verdiğinizde TL birikimleriniz için özel olarak 6 aylık "Hoşgeldin Faizi" alıyorsunuz.

    • Bireysel ihtiyaç kredisini özel indirimlerle kullanabiliyorsunuz.

    • Size özel olarak sunulan "Medline" acil sağlık hizmeti üyeliği sayesinde doktorlu ambulans ve telefon aracılığıyla tıbbi danışmanlık hizmetini de 1 yıl ücretsiz kullanabiliyorsunuz.

    8. Ziraat Bankası

    • Emekli promosyonlarının yaklaşık yüzde 40'ını gerçekleştirerek emeklilerin en çok güvenini kazanan banka Ziraat'tir.

    • Emekli maaşınız 1500 TL'ye kadarsa 500 TL, 1500-2000 TL arasındaysa 625 TL, 2500 TL ve üzerindeyse 750 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz.


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