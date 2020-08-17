Emekliye 2250 TL'ye varan promosyon fırsatı! İşte en çok kazandıran bankalar...

Emeklilere yapılacak promosyon ödemeleri yaklaşık 16 milyon insanı ilgilendiriyor. Bu bağlamda en çok promosyon veren bankalar araştırılıyor ve o bankalarla 3 yıllık taahhüt için anlaşma yapılıyor. Kamu bankaları ve özel bankalar teker teker promosyon kampanyalarını açıklamaya başladı. Biz de sizin için banka promosyon tutarlarını listeledik.
HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU ÖDÜYOR?
1. Garanti BBVA
Ek ürün koşulu olmadan promosyon ödemesi alabilirsiniz.
Emekli maaşınız 1500 TL'ye kadarsa 800 TL, 1500-2500 TL arasıysa 1000 TL, 2500 TL ve üstündeyse 1200 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz.
2. Halkbank
Brüt 1500 TL'ye kadar olan emekli maaşları için 500 TL, 1500-2500 TL arasındaki maaşlar için 625 TL, 2500 TL ve üzeri maaşlar için 750 TL promosyon ödeniyor.
3. ING Bank
Kampanya kapsamında 2250 TL'ye kadar promosyon, 450 TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi alabilirsiniz.
"Turuncu Ekstra" ile 750 TL harcama yaptığınız her ay için ekstra 50 TL nakit promosyon alabilirsiniz. Bu kampanya kapsamındaki birikimleriniz için alt tutar ve vade şartı olmadan özel faizlerden yararlanabilirsiniz.
4. Şekerbank
"Kazandıran Emekli Paketi" ile maaş tutarına göre 375 TL ile 450 TL arasında değişen ek promosyonlar ödeniyor.
İki adet otomatik fatura ödeme talimatı verdiğinizde 150 TL ekstra ödeme alabilirsiniz.
5. Türkiye Ekonomi Bankası (TEB)
Emekli maaşınız 999 TL'ye kadarsa 850 TL, 1000-1999 TL arasındaysa 925 TL, 2000 TL ve üzeriyse 1000 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz.
6. QNB Finansbank
Herhangi bir bankacılık ürününü kullandığınızda 1250 TL'ye kadar varan promosyonlardan yararlanabilirsiniz.
7. Yapı Kredi
Emekli maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi'yi seçen vatandaşlar 1000 TL'ye kadar promosyon ödemesi imkanına kavuşuyor.
"Emeklilik Paketi" kapsamında Yapı Kredi bireysel internet şubesi, mobil uygulama ya da ATM'lerden yapacağınız havalelerde ise ücret muafiyetiniz oluyor.
Ücretsiz olarak düzenli ödeme talimatı verdiğinizde TL birikimleriniz için özel olarak 6 aylık "Hoşgeldin Faizi" alıyorsunuz.
Bireysel ihtiyaç kredisini özel indirimlerle kullanabiliyorsunuz.
8. Ziraat Bankası
Emekli promosyonlarının yaklaşık yüzde 40'ını gerçekleştirerek emeklilerin en çok güvenini kazanan banka Ziraat'tir.
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