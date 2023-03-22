Emekli maaşına zam mı gelecek? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Zam görüşmesi sonrası Bakan Bilgin'den son dakika açıklaması

Emekli maaşları ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin en düşük emekli maaşını ve bayram ikramiyesini yükseltecek çalışmaları olduklarını belirtti. Bu açıklama sonrası emekli maaşı ne kadar olacağı merak konusu oldu. İşte, zam görüşmesi sonrası Bakan Bilgin'in yaptığı 'emekli maaşı zammı' açıklaması

EMEKLİ MAAŞINA ZAM MI GELECEK?

Emekli maaşları ile ilgili açıklamada bulunuldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile TÜED Başkanı Kazım Ergün görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Bilgin açıklamasında "En düşük emekli maaşını ve bayram ikramiyesini yükseltecek çalışmalarımız var" ifadelerini kullandı.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"En düşük emekli maaşını yükseltecek alternatif modellerimiz var. Emeklinin bayram ikramiyelerini yükseltecek çalışmalarımız var. Emeklilere rahat nefes aldıracak düzenlemeyi ayrıntılı olarak çalıştım. Bu hafta içerisinde, en geç önümüzdeki hafta başında Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. İnanıyorum ki emeklilerin beklediği, daha rahat bir nefes alacağı önerilerimizin de sayın Cumhurbaşkanımız tarafından olumlu değerlendirecektir. Bütün emeklilerin hayatında bu çalışma bir rahatlama sağlayacaktır."





