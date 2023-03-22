FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekli maaşına zam mı gelecek? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Zam görüşmesi sonrası Bakan Bilgin'den son dakika açıklaması

Emekli maaşına zam mı gelecek? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Zam görüşmesi sonrası Bakan Bilgin'den son dakika açıklaması

22.03.2023 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşları ile ilgili beklenen son dakika açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapıldı. Bakan Bilgin, açıklamasında "En düşük emekli maaşını ve bayram ikramiyesini yükseltecek çalışmalarımız var" ifadelerini kullandı. Birçok kişi internette "Emekli maaşına zam mı gelecek?" sorusunu araştırıyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, zam görüşmesi sonrası Bakan Bilgin'in yaptığı 'emekli maaşı zammı' açıklaması

Emekli maaşına zam mı gelecek? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Zam görüşmesi sonrası Bakan Bilgin'den son dakika açıklaması

Emekli maaşları ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin en düşük emekli maaşını ve bayram ikramiyesini yükseltecek çalışmaları olduklarını belirtti. Bu açıklama sonrası emekli maaşı ne kadar olacağı merak konusu oldu. İşte, zam görüşmesi sonrası Bakan Bilgin'in yaptığı 'emekli maaşı zammı' açıklaması

p1

EMEKLİ MAAŞINA ZAM MI GELECEK?

Emekli maaşları ile ilgili açıklamada bulunuldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile TÜED Başkanı Kazım Ergün görüşme gerçekleştirdi.

p4

Bakan Bilgin açıklamasında "En düşük emekli maaşını ve bayram ikramiyesini yükseltecek çalışmalarımız var" ifadelerini kullandı.

p2

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"En düşük emekli maaşını yükseltecek alternatif modellerimiz var. Emeklinin bayram ikramiyelerini yükseltecek çalışmalarımız var. Emeklilere rahat nefes aldıracak düzenlemeyi ayrıntılı olarak çalıştım. Bu hafta içerisinde, en geç önümüzdeki hafta başında Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. İnanıyorum ki emeklilerin beklediği, daha rahat bir nefes alacağı önerilerimizin de sayın Cumhurbaşkanımız tarafından olumlu değerlendirecektir. Bütün emeklilerin hayatında bu çalışma bir rahatlama sağlayacaktır."

p3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yurt içi piyasalarda nefesler tutuldu! Yurt içi piyasalarda nefesler tutuldu!
Ekonominin başına mı geçecek? Kulisleri hareketlendiren görüşme!Ekonominin başına mı geçecek? Kulisleri hareketlendiren görüşme!
Merkez Bankası’ndan ‘dolar’ kararı!Merkez Bankası’ndan ‘dolar’ kararı!
Anahtar Kelimeler:
son dakika emekliye zam

En Çok Okunan Haberler

HDP'den Kılıçdaroğlu için 'destek' kararı!

HDP'den Kılıçdaroğlu için 'destek' kararı!

Çok konuşulacak HÜDA PAR çıkışı! ‘Ben bu illüzyonu yemem’

Çok konuşulacak HÜDA PAR çıkışı! ‘Ben bu illüzyonu yemem’

Fed öncesi altında gergin bekleyiş!

Fed öncesi altında gergin bekleyiş!

En düşük emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi yükseliyor!

En düşük emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi yükseliyor!

İşçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı

İşçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı

EYT’liye 4 ödeme birden! 17 Nisan’da başlıyor!

EYT’liye 4 ödeme birden! 17 Nisan’da başlıyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kocası oteli basınca ihaneti öğrendi! Papazla yasak ilişkisini savundu

Kocası oteli basınca ihaneti öğrendi! Papazla yasak ilişkisini savundu

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Kısa taytını giyip ayna karşısına geçti! Zayıflığı gözlerden kaçmadı

Kısa taytını giyip ayna karşısına geçti! Zayıflığı gözlerden kaçmadı

Kardashian pozlarıyla tepki çekiyor! "Çok ucuz görünüyor"

Kardashian pozlarıyla tepki çekiyor! "Çok ucuz görünüyor"

Konforu ayaklarınıza getiren Under Armour spor ayakkabı modelleri

Konforu ayaklarınıza getiren Under Armour spor ayakkabı modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.