Emekli maaşında 3 ayrı hesap! İşte bilinmeyenler

Emekli maaşı hesaplaması yapılırken, sigorta başlangıç yılına, doğum tarihinize ve prim gün sayınıza bakılmaktadır. Bunların yanında son 7 yılda hangi sigorta koluna bağlı olduğunuz da son derece önemli. Emeklilik hesaplaması yaparken, bazı tarihlere ise çok dikkat etmek gerekiyor. İşte bilinmesi gerekenler…

3 ŞART YERİNE GETİRİLMELİ

SGK’ya bağlı olarak 3 sigorta kolu bulunmaktadır. Bunlar 4A, 4B ve 4C şeklinde geçer. Hangi sigorta koluna bağlı olursanız olun, emeklilik hakkına kavuşabilmek temelde 3 şartın yerine getirilmesi gerekiyor. Bu üç şarttan biri sigortalılık süresinin tamamlanmasıdır. Sigortalılık süresi, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile tahsis yapılması için yazılı istekte (emeklilik talebinde) bulunduğu tarih, ölen sigortalılar için de ölüm tarihi arasında geçen süre olarak dikkate alınıyor.

Emeklilik için ikinci koşul, “prim ödeme gün sayısının” tamamlanması. İşe giriş tarihine göre kişilerin prim ödeme gün sayıları farklılaşır.

Son olarak ve belki de en önemlisi yine işe giriş tarihine göre değişebilen belirli bir yaşın tamamlanmasıdır. İşte bu 3 koşul bir arada sağlandığında emekli olmaya hak kazanılıyor.

EMEKLİLİKTE BİR GÜN BİLE ÖNEMLİ

İşe girdiğinizde, sigortanızın kontrolünü mutlaka e-Devlet üzerinden kontrol edin. Çünkü emeklilikte bir gün bile çok önemli. İşverenler bazen işe giriş tarihini geç yapabiliyor veya primleri alınan maaş yerine asgari ücretten yatırıyor, bunlar düşük emekli maaşı almanıza neden olabileceği gibi sürenin de uzaması anlamına geliyor. Bu nedenle mutlaka e-Devlet üzerinden kontrol sağlayın.

SİGORTA KOLUNDA SON 7 YILA DİKKAT EDİLİYOR

Emeklilikte bağlı olduğunuz sigorta kolu da maaşı etkiliyor. Bu nedenle son 7 yılda hangi sigorta kolunda prim ödendiyse oradan emekli olursunuz. Örneğin, sigortalının hem SSK, hem Bağ-Kur statüsünde prim ödemesi varsa, son yedi yıllık fiili prim ödeme süresi içinde en fazla SSK statüsünden prim ödemişse SSK statüsünden, en fazla Bağ-Kur statüsünden prim ödemesi varsa Bağ-kur statüsünden emekli aylığı bağlanıyor. Primleri eşit ise son sigortalılığı hangi statüde ise o statüden emekli aylığı bağlanıyor.

Son yedi yıl, sigortalılık süresi veya yaş şartının yerine getirildiği tarihten geriye doğru yedi yıl değil, son prim ödeme tarihinden geriye doğru fiilen prim ödenen yedi yıldır. Diğer bir deyişle, toplam prim gün sayısının son 2520 günüdür.

Bu konu çalışanlar tarafından bilinmediği için, emeklilik döneminde kötü sürprizlerle karşılaşanlar olabiliyor. Bu nedenle konunun tüm çalışanlarca, özellikle emeklilik tarihi yaklaşanlar bakımından bilinmesinde fayda var.



