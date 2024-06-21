Emekli maaşında 'sıfır' kabusu! Kök maaşa seyyanen zam formülü! İşte masadaki rakam

Yüksek enflasyon ve fahiş fiyatlar nedeniyle alım gücü düşen SSK, Bağkur, memur emeklilerinin gözü temmuzda yapılacak zamda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ikinci zirvesi sonrası gözler Özel ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görüşmesine çevrildi. Görüşme öncesi de kök maaşa düzenleme formülleri masada. 6 aylık enflasyon bekentiler dahilinde gerçekleşirse emekliler için enflasyon farkı yüzde 25 bandında çıkacak. Kök maaşa düzenleme yapılmazsa bazı emekliler 10 bin TL almaya devam edecek. Kök maaş için ise seyyanen zam formülü masada. Seyyanen zam yapılırsa en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

ÖZEL - ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ BEKLENTİLERİ ARTIRDI

Özel, Ekol TV'de katıldığı programda, "Biz Mehmet Şimşek'le ekonomi programı çalışmayacağız." dedi. Erdoğan'ın CHP'ye iade-i ziyaretinde Özgür Özel asgari ücrete ara zam ve emekli maaşlarına düzenleme talebini masaya getirmişti. Özel ve Erdoğan görüşmesinin ardından emekli maaşlarına düzenleme beklentileri yükseldi.

KÖK AYLIK ÇIKMAZI

Ocak ayında taban maaş 7.500 TL'den 10 bin TL'ye çıkarıldı. Temmuz ayı için ise beklenti 13-15 bin lira arasında bir yeni taban maaşın belirleneceği yönünde. Taban maaş yeniden belirlense bile yine bunun altında kalacak kök aylıklar bulunacak.

SIFIR ZAM TEHLİKESİ

Çünkü yapılan artışlar refah payı olsa da olmasa da kök aylığa yapılıyor. Bu durumda çalışırken az maaş aldığı için emekli aylığı da düşük olanlar açısından taban maaş artmaz ise sıfır zam tehlikesi de ortaya çıkıyor. Gündemdeki taleplerden birisi de kök aylıklara seyyanen zam yapılması. Hatta bu konuda Türkiye Emekliler Derneği 15 bin TL'lik seyyanen artış talebini de açıklamıştı.

SEYYANEN ZAM FORMÜLÜ MASADA

Burada ortaya çıkan formüllerden birisi de kök aylıkların taban maaşa eşitlenmesi. Yani önce 10 bin liraya tamamlanana kadar seyyanen artış yapılması ardından enflasyon artışının eklenmesi yönünde. Bu gerçekleştiği zaman çok düşük kalan kök aylıklar 10 bin TL'ye çıkmış olacak ve bundan sonraki tüm artışlar bu rakam üzerinden yapılacak.

KÖK AYLIĞI 10 BİN TL ÜZERİNDEKİLER İÇİN DÜZENLEME YAPILABİLİR

Posta'da yer alan habere göre, Burada dikkat edilmesi gereken konu ise kök aylığı 10 bin TL'nin hemen üzerinde olan emekliler. Yani kök aylığı 7.500 TL olan bir emekliye 2.500 TL seyyanen artış yapılıp sonra enflasyon farkı eklendiğinde kök aylığı 11.000 TL olan bir emekli ile arasındaki fark kapanacak. Burada kök aylığı taban maaşın hemen üstendeki emekliler için de bir formül bulunması gerekiyor.

Tüm bu çalışmaların neticesi 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyon rakamları sonrasında belli olacak. Burada ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon rakamına göre formüller devreye girecek. Taban maaş artışı ve refah payı gibi tedbirlerin uygulanabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Verilecek karardan sonra yasal düzenleme hemen Meclis'e sevk edilerek yürürlüğe sokuluyor ve o ay içinde farklar belli bir takvim çerçevesinde emeklilerin hesabına yatırılıyor.







