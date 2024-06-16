Emekli maaşında son viraj! Temmuz öncesi yüzde 50 ilk kez gündeme geldi! Uzman isimden kök maaş açıklaması

Milyonlarca emeklinin maaş zammında geri sayım başladı. Temmuz zammı öncesi emekliler için çok sayıda formül gündeme gelirken emeklilerin en merak ettiği konular arasında kök maaş çıkmazı var. Kök maaşlarda düzenleme olur mu? Ekonomist Muhammet Bayram, en düşük emekli maaşı için yüzde 50 zam beklediğini duyurdu.

Milliyet'e konuşan Bayram, "Aslında her dönem için kök maaşlara bir düzenleme bekleniyor. En düşük emekli maaşı ve kök maaş tartışması yapılıyor. Bunun son bulması adına en düşük emekli maaşı kök maaşa sabitlenirse hem asgari ücretle aradaki makas kapanmış olur, hem de bu tartışmaları yaşamamış oluruz." değerlendirmesini yaptı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YÜZDE 50 BEKLENTİSİ

Bayram şu ifadeleri kullandı:

"En düşük emekli maaşı için benim tahminim yüzde 50 artışla 15 bin TL civarıdır. Ancak yapılacak oransal zam yüzde 25’ler civarında olacaktır."

"Bunun yapılması lazım. Hedeflenen enflasyona göre bir maaş zammı yapılması düşünülüyor. Eğer hedeflenen enflasyona göre yapılacaksa bu enflasyon beklentilerini çıpalar. Kişiler ne kadar maaş alacaklarını bilirlerse yarının ihtiyacını bugünden almazlar. Bununla birlikte enflasyon daha fazla artmaz.”







