Emekli maaşındaki fark için hükümet harekete geçti... Yasa bile çıkarmadan yapacaklar! Dilekçe yetiştirmek zorunda kalmayabilirsiniz

2024 yılında emekli olacakların 2025 yılında emekli olacaklara göre yüzde 30 daha fazla maaş alacak olması bir süredir ülke gündeminde yerini koruyordu. Emeklilik dilekçelerinin yoğunlaştığı bu dönemde hükümet tarafından konu ile ilgili çalışmalar sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan basın mensuplarının konu ile ilgili sorusu üzerine, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

MASADA KONUŞULAN FORMÜLLER VAR!

Milliyet'in haberine göre, yapılan çalışmalarda masada konuşulan formüller var. Ancak harekete geçebilmek için etki analizi raporu bekleniyor. Konuşulan formül ise aylıkların en yüksek katsayı ile hesaplanmasına yönelik.

AK Parti kurmayları yeni yıldan sonra emekli aylığı bağlanacak vatandaşlarının aylıkta 100 lira ile 14 bin lira arasında kayıp yaşanma riski bulunduğuna işaret ederken, maaşın katsayının en yüksek olduğu dönem baz alınarak hesaplanması formülünün en güçlü seçenek olarak masada bulunduğu belirtti.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURSANIZ OLUN EN FAZLA KATSAYI İLE MAAŞ

Ayrıca, 2027 yılında emeklilik dilekçesi verilse bile alacağı maaşın katsayının en yüksek olduğu dönem baz alınarak hesaplanması formülü en güçlü seçenek olarak masada bulunuyor ve yapılan çalışmalarda sona yaklaşıldığı ifade edildi.

AK Parti kurmaylarının yaptığı açıklamada, “İnsan bu noktada niye emekli olmak ister? Hak kaybına uğramamak için. ‘Sen emekli olma ben senin hakkını koruyorum’ diyeceğiz. Burada yasaya gerek olmayacak büyük ihtimalle. Etki analizi raporu gelsin onu bekliyoruz. Bazıları bu hak kaybını yaşıyor bazıları yaşamıyor bunun nedenlerine bakıyoruz. Eğer ki bu durumun çok sayıda sigortalıyı etkilemediğini görürsek, yasal düzenleme yerine yönetmeliği değiştirmekle yetinebiliriz. Çünkü, her kesimde aynı etki yok” görüşünü dile getiriyor.