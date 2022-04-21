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Emekli maaşını artırmak için 8 püf noktası! 1261 gün detayına dikkat! Çalışırken kazancı yükseltebilirsiniz!

21.04.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde milyonlarca çalışan emeklilik için gün sayıyor. Farklı sigorta türüne rağmen gün sayısını ve yaş şartını dolduran kişiler emekli olmaya hak kazanıyor. Emeklilikteki kazancı ise çalışırken yaptıklarınız belirliyor. Pek fazla bilinmese de, bazı detaylara dikkat eden çalışanlar emeklilikte fazla maaş alabiliyor. Bağ-Kur yerine SSK’dan emekli olmak en büyük avantaj. Hangi kurumda çalışırsanız çalışın, son 1261 günde SSK’dan emekli olursanız maaşınız yükselmiş olacak.

Emekli maaşını artırmak için 8 püf noktası! 1261 gün detayına dikkat! Çalışırken kazancı yükseltebilirsiniz!

Uzun yıllar boyunca gece gündüz demeden çalışanların en büyük hayali emekli olup rahat bir şekilde yaşam sürmek. Rahat bir emeklilik geçirmek ve yüksek emekli maaşı almak için çalışırken yaptıklarınız öne çıkıyor. Fazla çalışmak yerine kazancınızın maaş bordrosunda doğru gözükmesi daha büyük önem taşıyor. Emekli olduğunuz kurum da maaşı artıran bir etken. İşte; emekli maaşını artırmak için 8 püf noktası!

BRÜT MAAŞA DİKKAT

Emeklilik tarihini işe giriş tarihi ve yaş belirliyor. Maaşı belirlemek ise çalışanın elinde. Burada bazı püf noktalarına dikkat etmek lazım. En önemli parametre, brüt maaş.

Emekliliğinizi planlarken son 1-2 yılı düşünmeyin. Eğer imkan varsa 8-10 yıl öncesinden plan yapın. Böylece alacağınız maaşı daha da artırabilirsiniz. Çünkü maaş hesaplarken kazançlarınızın tamamına bakılıyor.

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Çok çalışmak ya da çok fazla günü olmak tek başına maaşı etkilemiyor. Hatta günü daha az olan birisi günü fazla olandan daha çok maaş alabiliyor. Burada sizin brüt maaşınız yani prime esas kazancınız önemli.

Eğer imkanınız varsa birden fazla yerde sigortalı çalışmak prime esas kazancınızı yükseltecektir. Kaç yerde sigortalı olursanız olun, 1 ayda 30 gün sayılır. Ancak kazancınız toplanacağından yükselir.

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TAVANDAN KAZANÇ DETAYI

İster SSK'lı, ister Bağ- Kur'lu olun, son 3.5 yılda SGK'ya tavandan kazanç bildirilirse, (geçmişi hep asgari ücret yatsa da) tavandan bildirilen her ay için ileride alınacak emekli aylığı yaklaşık 15-20 lira artar. 3.5 yılda tavandan kazanç bildirenlerin maaşında 800 liraya yakın artış görülebilir.

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BAĞ-KUR YERİNE SSK

Bağ-Kur yerine SSK'dan emekli olmak daha avantajlı. SSK'dan emekli olma imkanınız varsa, Bağ-Kur seçeneklerini ikinci planda tutun.

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Hangi kurumda olursanız olun son 3.5 yılda (1261 gün) SSK'lı olursanız emekliliğiniz SSK şartlarından hesaplanacak. Yüksek kazanç bildirerek hem daha erken emekli olur hem de yüksek maaş alırsınız.

Aylık kazancınız, maaşı belirleyen en büyük etken. Dolayısıyla öncelikle gerçek maaşınızın bordroda olmasına özen gösterin.

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Asgari ücretten gösterilmesine razı olmayın. Ayrıca düzenli nakit ödemeleriniz (ikramiye, prim, kira yardımı vs) varsa, bunların da brüt kazanca eklenip eklenmediğine dikkat edin.

Emeklilik başvurusu yaparken doldurulan 'Tahsis Formu'ndaki bakmakla yükümlü kişi hanesine 'eş', 'çocuk' gibi yakınlarınızı eklemeyi unutmayın. Maaş hesaplarken aylık bağlama oranını yükseltici etki yapacaktır.

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emekli maaşı sgk
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