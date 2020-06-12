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Emekli maaşını ING'ye taşıyanlara düşük faizli ihtiyaç kredisi fırsatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.06.2020 16:23 | Son Güncelleme

Maaşını ING’ye taşıyan emekliler, aylık yüzde 0,79 faiz oranı ve 60 aya varan vade seçenekleriyle sunulan bireysel ihtiyaç kredisinden yararlanabiliyor.

Emekli maaşını ING'ye taşıyanlara düşük faizli ihtiyaç kredisi fırsatı

ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen emekliler, şubeye gitmeden, ING Mobil veya ing.com.tr üzerinden işlemlerini gerçekleştirip yine bu kanallardan kredilerini anında kullanmaya başlayabiliyor.

Emekli müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen ING, 750 TL’ye varan nakit promosyona ek olarak Turuncu Ekstra ile 750 TL harcama yapılan her ay için 50 TL nakit promosyon veriyor. Böylece ING’li emekliler, üç yıl için ek 1.800 TL, toplamda ise 2.550 TL’ye varan nakit promosyon alabiliyor.

ING Türkiye’nin emekli maaş müşterileri, bu özel avantajların yanı sıra, Destek Hesap ile maaş gününü beklemeden, hesaplarında para olmasa bile nakit çekebiliyor, maaşlarını yalnızca ING Türkiye’nin değil, Türkiye genelindeki tüm bankaların ATM’lerinden ücretsiz olarak alabiliyor. Vadesiz mevduat hesapları için hesap işletim ücreti ödemeyen emekliler, ING Telefon Bankacılığı ile direkt olarak kendilerine özel müşteri temsilcilerinden 7/24 hizmet alabiliyor.

Maaşını ING'ye taşımak isteyen emekliler, şubeye gitmeden, e-devlet üzerinden bu işlemi gerçekleştirebiliyor. İşlemi ING şubesinde yapmak isteyen emeklilerin ise yanlarına sadece nüfus cüzdanlarını alması yeterli oluyor.

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