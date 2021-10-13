FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekli maaşını yükseltme formülü! Dikkat: Bordronuza ekletmeyi sakın unutmayın

Emekli maaşını yükseltme formülü! Dikkat: Bordronuza ekletmeyi sakın unutmayın

13.10.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşını çalışırken artırabilmenizin çeşitli yolları bulunuyor. Ancak burada ek çalışmaları bordronuza ekletmeniz çok önemli. Yatırılan prime ek çalışmalar da eklenince emekli maaşı otomatik olarak artıyor.

Emekli maaşını yükseltme formülü! Dikkat: Bordronuza ekletmeyi sakın unutmayın

Emekli maaşı hesaplanırken, işe başlangıç tarihinizden, ödenen prime; yaştan, sigorta koluna kadar pek çok etmene dikkat ediliyor. Bu noktada maaşınızı yükseltmek için dikkat edilmesi gereken bir dizi kural var. Özellikle primlerinizin tam ödenip ödenmediğini e-Devlet’ten kontrol etmeniz gerekirken, ayrıca bordroya yapmış olduğunuz diğer hizmetleri de ekletmeniz çok önemli. İşte emekli maaşını yükseltmenin formülü…

OTEL VE RESTORAN GİBİ YERLERDE BAHŞİŞ ALANLAR DİKKAT!

Otel, restoran, lokanta gibi hizmet sektöründe çalışan pek çok kişi, maaşlarının yanında müşterilerden bahşiş de alıyor. Bazen bu bahşişler ortak bir havuzda toplanıp, herkese eşit bir şekilde dağıtılırken, bazen de kişinin direkt kendisine kalıyor. Maaşınızın haricinde, aldığınız bahşişleri bordroya ekletirseniz, emekli maaşınız da artar. Yasal olarak koruma altında olan bahşiş, bazı işlerde temel ücret olarak kabul edilmektedir.

BAHŞİŞ DAHİL OLMAK ÜZERE TÜM KAZANÇLAR SİGORTAYA YATIRILMALI

Hizmet sektöründe çalışanların bahşiş dahil, aldıkları tüm kazançları sigorta primine yatırması gerekiyor. Zira bu yasal bir zorunluluk. Bu zorunluluk işçiyi de koruyor. Primin yanında yatırılan diğer ücretler, emekli aylığını yükseltiyor.

BAHŞİŞTEN VERGİ ALINIR MI?

Maaşın yanında alınan bahşişlerin yıl içindeki tutarına göre vergi dilimleri kapsamında vergilendirilmesi gerekiyor. Prim ve vergi kesintileri yapılan bahşiş aynı zamanda tazminat hesabına dahil ediliyor. Böylece kişi kendi kusuru dışında işinden olduğunda alacağı tazminat da yükseliyor.

PRİMLERİNİZİ E-DEVLETTEN KONTROL EDİN

Bazı işverenler işçinin aldığı maaş üzerinden değil, asgari ücretten primleri yatırıyor. Bu da işçinin ileride alacağı emekli maaşının düşük olmasına neden oluyor.

Bu nedenle aldığınız ücret üzerinden primlerinizin yatması çok önemli. Bunun kontrolünü ise e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. E-Devlet’e giriş yaptıktan sonra bağlı bulunduğunuz sigorta kolundan örneğin SSK’lı iseniz “4A hizmet dökümü” araması yapıp, yatırılan primlerinizi görebilirsiniz. Eğer ki işveren primlerinizi düşükten göstermişse, Sosyal Güvenlik Kurumu’na mutlaka şikayette bulunun.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktor ikna olmadı, ortalık karıştı! Camları tekmeleyip yumruklarla saldırdılarDoktor ikna olmadı, ortalık karıştı! Camları tekmeleyip yumruklarla saldırdılar
Çöpten aldığı kazı-kazandan 200 bin lira çıktı!Çöpten aldığı kazı-kazandan 200 bin lira çıktı!
MESS ve Türk Metal arasında toplu sözleşme görüşmeleri!MESS ve Türk Metal arasında toplu sözleşme görüşmeleri!
Anahtar Kelimeler:
e-devlet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Dün önemli bir belge ulaştı" diyerek duyurdu

"Dün önemli bir belge ulaştı" diyerek duyurdu

Korkunç! "Senin kanın bana helaldir" diyerek ateş açmış

Korkunç! "Senin kanın bana helaldir" diyerek ateş açmış

4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz

4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz

Döviz bürolarında yeni dönem

Döviz bürolarında yeni dönem

Konut satışları yüzde 7,6 arttı

Konut satışları yüzde 7,6 arttı

Altın için kritik gün! Yükselişe geçti

Altın için kritik gün! Yükselişe geçti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

3 ülkeden dev işçi istihdamı! 16 bin TL - 25 bin TL arası maaş verecekler

3 ülkeden dev işçi istihdamı! 16 bin TL - 25 bin TL arası maaş verecekler

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Reuters'ın haberine ilk açıklama: Endişe verici

Reuters'ın haberine ilk açıklama: Endişe verici

Motorine 23 kuruş zam

Motorine 23 kuruş zam

Tarım Kredi fiyat listesini açıkladı!

Tarım Kredi fiyat listesini açıkladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.