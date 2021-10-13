Emekli maaşını yükseltme formülü! Dikkat: Bordronuza ekletmeyi sakın unutmayın

Emekli maaşı hesaplanırken, işe başlangıç tarihinizden, ödenen prime; yaştan, sigorta koluna kadar pek çok etmene dikkat ediliyor. Bu noktada maaşınızı yükseltmek için dikkat edilmesi gereken bir dizi kural var. Özellikle primlerinizin tam ödenip ödenmediğini e-Devlet’ten kontrol etmeniz gerekirken, ayrıca bordroya yapmış olduğunuz diğer hizmetleri de ekletmeniz çok önemli. İşte emekli maaşını yükseltmenin formülü…

OTEL VE RESTORAN GİBİ YERLERDE BAHŞİŞ ALANLAR DİKKAT!

Otel, restoran, lokanta gibi hizmet sektöründe çalışan pek çok kişi, maaşlarının yanında müşterilerden bahşiş de alıyor. Bazen bu bahşişler ortak bir havuzda toplanıp, herkese eşit bir şekilde dağıtılırken, bazen de kişinin direkt kendisine kalıyor. Maaşınızın haricinde, aldığınız bahşişleri bordroya ekletirseniz, emekli maaşınız da artar. Yasal olarak koruma altında olan bahşiş, bazı işlerde temel ücret olarak kabul edilmektedir.

BAHŞİŞ DAHİL OLMAK ÜZERE TÜM KAZANÇLAR SİGORTAYA YATIRILMALI

Hizmet sektöründe çalışanların bahşiş dahil, aldıkları tüm kazançları sigorta primine yatırması gerekiyor. Zira bu yasal bir zorunluluk. Bu zorunluluk işçiyi de koruyor. Primin yanında yatırılan diğer ücretler, emekli aylığını yükseltiyor.

BAHŞİŞTEN VERGİ ALINIR MI?

Maaşın yanında alınan bahşişlerin yıl içindeki tutarına göre vergi dilimleri kapsamında vergilendirilmesi gerekiyor. Prim ve vergi kesintileri yapılan bahşiş aynı zamanda tazminat hesabına dahil ediliyor. Böylece kişi kendi kusuru dışında işinden olduğunda alacağı tazminat da yükseliyor.

PRİMLERİNİZİ E-DEVLETTEN KONTROL EDİN

Bazı işverenler işçinin aldığı maaş üzerinden değil, asgari ücretten primleri yatırıyor. Bu da işçinin ileride alacağı emekli maaşının düşük olmasına neden oluyor.

Bu nedenle aldığınız ücret üzerinden primlerinizin yatması çok önemli. Bunun kontrolünü ise e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. E-Devlet’e giriş yaptıktan sonra bağlı bulunduğunuz sigorta kolundan örneğin SSK’lı iseniz “4A hizmet dökümü” araması yapıp, yatırılan primlerinizi görebilirsiniz. Eğer ki işveren primlerinizi düşükten göstermişse, Sosyal Güvenlik Kurumu’na mutlaka şikayette bulunun.



