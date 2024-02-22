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Emekli maaşıyla neler almış neler! Polis bile inanamadı: Değerini duyanlar şaşırıyor

22.02.2024 10:20 | Son Güncelleme:
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Adana'da sahte darphane ihbarı alan ekipler harekete geçerek bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri 9 milyon lira olan sahte altın ele geçirildi. Bin 893 çeyrek, yarım ve tam sahte altını ele geçirilen şüpheli elindekileri emekli maaşıyla aldığını iddia ederek şaşkınlık yarattı. Aynı şüpheli emniyetteki ifadesinde ise çark etti.

Emekli maaşıyla neler almış neler! Polis bile inanamadı: Değerini duyanlar şaşırıyor

Adana’da piyasa değeri 9 milyon TL olan bin 893 çeyrek, yarım ve tam sahte altını yakalatan şüpheliye ev hapsi tedbiri uygulanırken, şahıs altınları emekli maaşıyla aldığını söylerek kendini savundu.

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PİYASA DEĞERİ 9 MİLYON TL

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte darphane baskılı düşük ayarda altın üretimi yapan bir yere operasyon düzenledi.

Operasyonda bin 590 çeyrek altın, 104 yarım altın ve 199 tam altın ele geçirilirken, İdris T. (68) ise gözaltına alındı. Ele geçirilen düşük ayarda sahte darphane baskılı altınların piyasa değerinin 9 milyon TL olduğu öğrenildi.

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EMEKLİ MAAŞIYLA ALDIĞINI İDDİA ETTİ

Gözaltına alınan şüpheli İdris T., adli tıp birimindeki sağlık kontrolü sırasında basın mensuplarının "Altınları emekli maaşınla mı aldın" sorusuna "Evet" diyerek yanıt verdi.

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SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki ifadesinde ise, "Çok sayıda gayrimenkulüm var. Oradan elde ettiğim gelir ile birikim yaptım" savunmasını yaptı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (İHA)
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Altın sahte
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