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Emekli maaşları ile ilgili Bakan Şimşek konuştu, kulisler hareketlendi! İkramiye mi kök maaşa zam mı? İşte detaylar…

13.09.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşları ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimatı hatırlatarak en düşük emekli maaşına düzenleme için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Şimşek, imkanlar çerçevesinde hareket edeceklerini söyledi, milyonlar yeni yasama yılı için gün saymaya başladı. İşte kulislerde emekli maaşları ile ilgili konuşulan son detaylar...

Emekli maaşları ile ilgili Bakan Şimşek konuştu, kulisler hareketlendi! İkramiye mi kök maaşa zam mı? İşte detaylar…

Emekli maaşları için kök maaş da iyileştirme mi, refah payı mı yoksa cumhuriyetin yüzüncü yılına özel ikramiye mi soruları yanıt ararken emekli maaşları için sinyali Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek verdi. Şimşek ‘emeklileri enflasyona ezdirmeme ilkemiz var’ derken imkanlar çerçevesinde hareket edeceklerini belirtti.

Emekliler ise yeni maaşı için Meclis’in açılmasını beklerken bir yandan da hükümet kanadından gelen açıklamaların şifreleri çözülmeye çalışılıyor. Bakan Şimşek’in en düşük emekli maaşını işaret etmesi ilk olarak taban maaşta yapılacak bir düzenlemenin sinyali olarak yorumlandı. Meclis açılır açılmaz ilk düzenlemenin 7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının yükseltilmesi ile ilgili olması bekleniyor.

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Kulislerde ise Bakan Şimşek’in ‘enflasyon’ vurgusu ile yeni yılda atılacak adımlara işaret ettiği konuşuluyor. Show Haber’in edindiği bilgilere göre; Temmuz zammı öncesi ise emeklilerin beklentisi en düşük emekli maaşının 10 bin lira seviyelerine çıkmasıydı. Bakan Şimşek’in ‘imkanlar dahilinde hareket edeceğiz’ demesi milyonlarca emekliyi düşündürmeye başladı.

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Yeni zamlı maaşlar için gün sayılırken emekliye cumhuriyetin 100. yılına özel ikramiye verilmesi de Meclis’in gündemine gelebilir. Emekliler ise kök maaşlarda ve en düşük emekli maaşlarında enflasyon karşısında kendilerini ezdirmeyecek bir oranda zam beklentilerini her alan dile getirmeye devam ediyor.

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