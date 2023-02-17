Emekli maaşları ne zaman ödenecek? Şubat ayı emekli maaşları hangi gün yatacak? SSK, Bağ-Kur maaşları erken yatıyor!

Deprem felaketi nedeniyle Türkiye genelinde 4a (SSK) ve 4b (BAĞ-KUR) aylıkları daha erken bir tarihte yatacak. SSK'lıların 17-26 Şubat tarihinde alacakları aylıkları 14-15-16 Şubat 2023 tarihinde verildi. Peki Bağ-Kur'luların ödemeleri ne zaman yapılacak? Şubat ayı emekli maaşları hangi gün yatacak? İşte merak edilenler...

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir. Geçmiş Olsun Türkiye" ifadeleri kullanıldı.

Emekli maaşı ödemeleri 14, 15, 16 ve 17 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

SSK'lıların 17-26 Şubat tarihinde alacakları aylıkları 14-15-16 Şubat 2023 tarihinde,

Bağ-Kurluların 25-28 Şubat tarihinde alacakları maaşları 16-17 Şubat tarihinde ödenecek.

SSK ödemeleri tarihleri:

SSK aylıklarından 17-18-19-20 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 14 Şubat'ta,

21-22-23-24 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 15 Şubat'ta,

25-26 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta,

Bağ-Kur ödemeleri tarihleri:

Bağ-Kur aylıklarında 25-26 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta,

27-28 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 17 Şubat'ta maaşlarını alacak.



