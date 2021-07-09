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Emekli maaşları ne zaman yatacak? Zamlı memur maaşları ne zaman yatar?

09.07.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca kişi temmuz ayının gelmesini dört gözle bekliyordu. TÜİK’in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından emekli ve memur maaşlarına zam geldi. Emeklilerin ve memurların maaşlarının ne zaman yatacağı belli oldu.

Emekli maaşları ne zaman yatacak? Zamlı memur maaşları ne zaman yatar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı’nın ardından emekli ve memur maaşlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Milyonlarca kişi temmuz ayında yatacak zamlı haberi bekliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu haberi bekleyen kişilere müjdeyi verdi. Kurban Bayramı öncesi maaşların hesaplara yatırılacağı duyuran Erdoğan’ın ardından, tam tarih belli oldu.

MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Yılda iki kere zam alan memurlar ve emekliler temmuz ayı itibarıyla zamlı maaş alacak. TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre belirlenen zam geçtiğimiz günlerde belirlendi. 657 sayılı kanuna tabii olarak görev yapan hekimler, öğretmenler, belediye ya da diğer memurlar maaşlarını her ayın 15’inde almaktadır.

Diyelim ki ayın 15’i hafta sonuna denk geldi, o zaman maaşlar cuma gününden hesaba yatırılır. Memur maaşları ayın 14'ünü 15'ine bağlayan gece saat 12'yi geçtikten sonra hesaplara yatırılıyor.

Temmuz’da ise 15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeni ile bu ayki maaş ödemeleri 14 Temmuz'da yapılacak.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konu ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı.

Yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini bildiren Bilgin, emekli ve hak sahiplerinin ikramiyeleri ile zamlı emekli aylıklarının SSK emeklileri için 13 ve 14 Temmuz'da; Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını belirtti.

MEMURLARIN ZAMLI MAAŞLARI NE KADAR?

TÜİK, ocak-haziran enflasyonunu yüzde 8.45 olarak açıkladı. Buna göre, memur ve emeklileri için yüzde 5.45 enflasyon farkı oluştu. Böylece toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 3 zammın üzerine yüzde 5.45 de enflasyon farkı eklendiğinde, memur emeklileri temmuz ayında maaşlarını yüzde 8,45 zamlı alacak.

Alınacak zamla birlikte görevdeki memurların net maaşları belli oldu ancak aile yardımı, çocuk ödeneği ve memurların bulundukları illere göre aldıkları ücretler de farklılık gösterecek. Buna göre de en düşük memur maaşı 5 bin 200 liraya çıktı.

Yeni zamlarla birlikte 1. derece 4. kademede (1/4) genel müdürün maaşı, aile yardımı ile birlikte 16 bin 177 TL olurken, 1. derece 4. kademede öğretmenin maaşı 6.587 TL olacak. Yeni zamla bu yılın ocak ayında 1. derece 1. kademe araştırma görevlisinin eline 7.960 TL’yi geçecek.

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emekli maaşı
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