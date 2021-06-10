Emekli maaşları üç adımda artıyor! 2000 yılı öncesinde çalışanlarda daha yüksek! 14 bine kadar...

Birinci dönemde, 2000 yılı ve öncesindeki dönemde aylık bağlama oranları daha yüksek oranda değerlendiriliyor. İkinci dönemde ise belli yıllar arasında gösterge sisteminin yerine gelişme hızına bakılıyor. Üçüncü dönemde ise maaş güncellemesinde gelişme hızının yüzde 30’u baz alınıyor.
2000 senesi ve evvelindeki dönemde aylık bağlama oranları daha yüksek uygulanır. Burada kazanca göre yüzde 70'i bulan çarpan kullanılır. Gösterge de 14 binlere kadar ulaşabiliyor.
2000-2008 yıllarında gösterge sisteminin yerine gelişme hızı devreye alınır. Senelik kazanç, büyüme hızı güncellemelerde kullanır. Aylık Bağlama Oranı da yüzde 60’lara ulaşıyor.
2008 yılının ekim ayından sonraki dönemde de maaş güncellemesinde gelişme hızının yüzde 30'u baz alınıyor, enflasyon devreye sokuluyor. Aylık Bağlama Oranı da yüzde 40'larda uygulanır. Söz konusu 3 hesaplama toplanarak çalışanın emekli maaşı hesaplanıyor
İlk günden son güne kadar tüm kazançlar hesaba katılıyor.
Aylık bağlama oranları ile çarpılıyor.
Katsayı güncellemesi yapılıyor.
Büyüme ve enflasyon devreye alınıyor.
Prime esas kazanç
Çalışılan yıllar
Prim süresi
Emekli aylığını son 1-2 senede alınan maaşlar değil, tüm çalışmalar etkiler. Planlamaya erken başlamakta yarar vardır.
Maaşı belirleyen en önemli faktörlerden biri ise brüt ücrettir. Gerçek ücretlerinin bordroya yansıması kesinlikle çok önemlidir.
Şayet borçlanma yapıyor veya talebe bağlı ödeniyorsa, ödenebildiği kadar yüksek miktarlarda ödemeler maaşı artıran etkenlerdendir.
Hem Bağ- Kur’lu hem SSK’li biri, Bağ-Kur primi ödemeyi de talep etmesi gerekir. Bu şekilde iki farklı ödeme prime esas kazancı, böylelikle emekli maaşını artırır.
Bağ-Kur'dan prim ödenmişse ve 01 Mayıs 2008 yılı öncesinde sigortalı olmuşsa bir kişi son 3.5 seneyi SSK (4A) ile çalışması karşılığı emeklilik SSK şartlarından olur ve maaş artar. 2008 yılının ardından sigortalı olanların hangi kurumda primi çoksa emekliliği ona göre olur.
Brüt maaşı yalnızca alınan ücret belirlemez. Kişiye nakit olarak düzenli bir şekilde ödenen tüm ücretler buna eklenir. Bordroda bunların da eklenmesini sağlamak önemlidir.
Emekli olurken doldurulan formda eş ve çocuklarla ilgili seçeneklerin işaretlenmesi gerekir. Bu şekilde aylık bağlama oranı artar.
Milyonlarca emeklinin gözü temmuz ayında yapılacak zamma çevrilirken, 2002 yılından beri işçi, memur, esnaf emeklisinin mali ve sosyal hakları, aylık artışlarında sıçrama yaşandı.
Emeklilerin aylıklarında yapılan artışların enflasyon oranının oldukça üzerinde olduğunu savunan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan,"Emekli Sandığı'nda en düşük aylık 377 Türk lirasından 3 bin 20 Türk lirasına yükseldi. En düşük SSK emekli aylığı nominal yüzde 841 arttı. En düşük esnaf aylığı yüzde 1357 yükseldi, 2 bin 167 Türk lirası oldu. Genel artış dışında seyyanen zamlarla iyileştirme yapıldı" dedi.
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