Emekli maaşları üç adımda artıyor! 2000 yılı öncesinde çalışanlarda daha yüksek! 14 bine kadar...

İlk günden son güne kadar tüm kazançlar hesaba katılıyor. Aylık bağlama oranları ile çarpılıyor. Katsayı güncellemesi yapılıyor. Büyüme ve enflasyon devreye alınıyor.

2008 yılının ekim ayından sonraki dönemde de maaş güncellemesinde gelişme hızının yüzde 30'u baz alınıyor, enflasyon devreye sokuluyor. Aylık Bağlama Oranı da yüzde 40'larda uygulanır. Söz konusu 3 hesaplama toplanarak çalışanın emekli maaşı hesaplanıyor

2000-2008 yıllarında gösterge sisteminin yerine gelişme hızı devreye alınır. Senelik kazanç, büyüme hızı güncellemelerde kullanır. Aylık Bağlama Oranı da yüzde 60’lara ulaşıyor.

2000 senesi ve evvelindeki dönemde aylık bağlama oranları daha yüksek uygulanır. Burada kazanca göre yüzde 70'i bulan çarpan kullanılır. Gösterge de 14 binlere kadar ulaşabiliyor.

Birinci dönemde, 2000 yılı ve öncesindeki dönemde aylık bağlama oranları daha yüksek oranda değerlendiriliyor. İkinci dönemde ise belli yıllar arasında gösterge sisteminin yerine gelişme hızına bakılıyor. Üçüncü dönemde ise maaş güncellemesinde gelişme hızının yüzde 30’u baz alınıyor.

BELİRLEYİCİ UNSURLAR

Prime esas kazanç

Çalışılan yıllar

Prim süresi

EMEKLİ MAAŞI NASIL ARTIRILIR?

Emekli aylığını son 1-2 senede alınan maaşlar değil, tüm çalışmalar etkiler. Planlamaya erken başlamakta yarar vardır.

Maaşı belirleyen en önemli faktörlerden biri ise brüt ücrettir. Gerçek ücretlerinin bordroya yansıması kesinlikle çok önemlidir.

Şayet borçlanma yapıyor veya talebe bağlı ödeniyorsa, ödenebildiği kadar yüksek miktarlarda ödemeler maaşı artıran etkenlerdendir.

Hem Bağ- Kur’lu hem SSK’li biri, Bağ-Kur primi ödemeyi de talep etmesi gerekir. Bu şekilde iki farklı ödeme prime esas kazancı, böylelikle emekli maaşını artırır.

Bağ-Kur'dan prim ödenmişse ve 01 Mayıs 2008 yılı öncesinde sigortalı olmuşsa bir kişi son 3.5 seneyi SSK (4A) ile çalışması karşılığı emeklilik SSK şartlarından olur ve maaş artar. 2008 yılının ardından sigortalı olanların hangi kurumda primi çoksa emekliliği ona göre olur.

Brüt maaşı yalnızca alınan ücret belirlemez. Kişiye nakit olarak düzenli bir şekilde ödenen tüm ücretler buna eklenir. Bordroda bunların da eklenmesini sağlamak önemlidir.