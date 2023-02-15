Şubat ayı emekli maaşı ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Şubat ayı SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri belli oldu mu? gibi soruların yanıtları merak edilirken beklenen açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı "Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir" açıklamasını yaptı. İşte konu hakkında tüm detaylar...

EMEKLİ MAAŞLARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

4/a (SSK) sigortalıları ve hak sahiplerinin 17-26 Şubat 2023 tarihleri arasında alacakları gelir ve aylıklar 14-15-16 Şubat 2023

4/b (BAĞ-KUR) sigortalılar ve hak sahiplerinin 25-28 Şubat 2023 tarihleri arasında alacakları gelir ve aylıklar 16-17 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecek.

ŞUBAT AYI SSK BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ!

SSK aylıklarından;

17,18,19,20 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 14 Şubat

-21,22,23,24 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 15 Şubat

-25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat’ta

BAĞ-KUR aylıklarından;

-25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat

-27 ve 28 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 17 Şubat’ta ödenecek.



