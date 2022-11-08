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Emekli maaşlarına yeni ayar! Çalışma başlatıldı: En düşüğü 5 bin liraya...

08.11.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yıl az bir süre kalmasıyla birlikte herkes Ocak 2023’te alacakları zamlı maaş için hesap yapmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde enflasyon açıklanması ile 4 aylık zam oranı kesinleşmişti. Bununla beraber en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için yeni çalışma başlatıldı. İşte haberin ayrıntıları...

Emekli maaşlarına yeni ayar! Çalışma başlatıldı: En düşüğü 5 bin liraya...

Emekli ve memurların alacakları net maaş zammı 3 Ocak'ta netleşecek. TÜİK tarafından açıklanan veri sonrası 4 için aylık zam oranı belli oldu. Bununla beraber milyonlarca kişi 'Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 2023 memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? ' sorusunu araştırmaya başladı. Öte yandan en düşük emekli maaşı için çalışma yapıldığı öğrenildi.

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EMEKLİ MAAŞLARINA YENİ AYAR

yeni Asır'da yer alan habere göre, 3 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için çalışma başlatıldı. Bu rakamın asgari ücret düzeyine çıkartılmasına Çalışma Bakanlığı'nın, "Ücret dengesizliği olur. Örneğin bin 500 gün prim yatıran kişi 10 bin gün yatıran ile aynı parayı alacak. Bu da adil değil" diye karşı çıktığı bildirildi.

MEMUR VE EMEKLİ OCAK 2023’TE NE KADAR ZAM ALACAK?

Yeni yılda enflasyon farkının yanında memur ve memur emeklilerinin maaşı ek göstergeye bağlı olarak da artacak. Yılsonu beklenti anketlerinin gerçekleşmesi durumunda en düşük emekli aylığı 4 bin 900 liraya, en düşük memur maaşı da 12 bin 747 liraya çıkacak. Temmuz ayında yüzde 42,35 açıklanan emekli zammı yılbaşında yeniden belirlenecek. SSK, Bağ-Kur emeklileri Ocak’ta, Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak.


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Enflasyon Memur maaş emekli

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