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Emekli maaşlarıyla ilgili AK Parti'den açıklama! Yeni bir emeklilik sistemi için çarpıcı sözler

28.09.2024 12:10
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Emekli maaşlarıyla ilgili AK Parti'den yeni bir açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanı Güler, " 2024 ile 2025 arasında enflasyondan kaynaklı nasıl bir etki ortaya çıkabilir, bunun bir rapor haline getirilmesi lazım" derken, çalışmaların devam ettiğini söyledi. Türkiye'de bazı illerde emekli sayısının çalışan sayısından daha fazla olduğunu belirten Güler, "Yeni bir emeklilik sistemini ortaya kalmamız gerekiyor "diye konuştu.

Ocak ayı yaklaşırken, çalışanından emeklisine herkes maaş zamlarını ve 2025 maaşlarını merak ederken, AK Parti'den emekli maaşları ve masadaki yeni emeklilik düzenlemesiyle ilgili açıklama geldi. 1 Ekim Salı günü başlayacak 28. Dönem 3. Yasama Yılı öncesi değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanı Güler; 2025 yılında emekli olanlara, 2024 yılında emekli olanlara göre daha az aylık bağlanacağına yönelik değerlendirmelere ilişkin şunları söyledi:

"RAPOR HALİNE GETİRİLMESİ LAZIM"

"Şu anda kanun teklifi haline gelmiş bir şey yok. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda çalışmalarını devam ettiriyor. 2024 ile 2025 arasında enflasyondan kaynaklı nasıl bir etki ortaya çıkabilir, bunun bir rapor haline getirilmesi lazım. Ona yönelik olarak da hakkaniyetli, orta bir çözüm ortaya konabilir. Ama şu anda bunun sayısal bir veri olarak nelere tekabül ettiğine dair bir veri yok. Bunlar ortaya çıktıktan sonraki aşamada Bakanlık bürokrasisiyle de görüşerek belli bir noktaya ulaşabiliriz."

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'ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA'

Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulmasına ilişkin Güler, "Önemli bir çalışma olarak değerlendirilmesi lazım. Emeklilik sistemimize uyum açısından bu konuda biraz daha çalışmamız gerekiyor" diye konuştu. Güler, uygulamaya yönelik olarak uluslararası ölçekler ortaya çıkmasının ardından yılbaşından sonra bu konuyu gündemlerine alabileceklerini söyledi.

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'GÜÇLÜ BİR REFORMA İHTİYAÇ VAR'

Emeklilik sistemine yönelik daha dengeli, aylık bağlama oranlarından tutun da prim miktarına, prim süresine, emeklilik yaşına kadar daha sürdürülebilir bir sistemi inşa etmemiz lazım." ifadesinin kullanan Güler, daha sadeleştirilmiş, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının da kendi disiplini açısından sürdürülebilir mahiyette, hem gelir açısından hem de giderleri karşılama açısından güçlü bir reforma ihtiyaç olduğunu kaydetti.

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"SAYI HEP ARTACAK"

Bu konuda merkezi bütçe desteğinin her geçen yıl arttığına işaret eden Güler, "Önümüzdeki dönemlerde artış göstermeye devam edecek. Çünkü sisteme EYT kapsamındaki kanunla beraber yeni emekliler dahil olacak" diye konuştu.

Halihazırda 16 milyon 150 bin civarında emekli, 27 milyon civarında kayıtlı prim ödeyen çalışan bulunduğunu altını çizen Güler, bu dengenin çok daha iyi hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

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Bazı gelişmiş ülkelerde emekli çalışan oranının, bir emekliye 2,5-3,5 çalışan civarında olduğunu anlatan Güler, Türkiye'de bazı illerde emekli sayısının çalışan sayısından daha fazla olduğunu belirtti.

'MAKUL BİR ÇÖZÜMÜ ORTAYA KOYMAMIZ LAZIM'

Gelişmiş ülkelerin bu konuda aldığı tedbirler ve uygulamalardan da yararlanarak bir orta yolda yürümekte fayda olduğunu kaydeden Güler, "Her kesimin katkısını alarak bu konuyu ciddi bir istişare etmemiz lazım. Daha adil, daha kalıcı, dengeli, sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini, ekonomimize daha büyük bir yük getirmeden makul bir çözümü ortaya koymamız lazım" ifadelerini kullandı.

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(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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emekli maaşı Abdullah Güler ak parti
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