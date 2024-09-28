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3 aylık enflasyon farkı ile memur zammı ve emekli zammı hesabı! 10 bin lira bile zor... Bu rakamlara dikkat, sizin de maaşınız tabloda olabilir!

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
28.09.2024 07:51
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Temmuz 2024’te açıklanan yüzde 24,71 SSK ve Bağ-Kur zammı ile yüzde 19,31 memur zammı sonrası Ocak 2025 için gözler yeniden zamlarda. Eylül enflasyon rakamları ve TÜİK’in yapacağı açıklamalar, memur ve emekli maaşlarını etkileyecek en önemli faktörler arasında. Merkez Bankası’nın enflasyon tahminleri, 2025 yılı için yüzde 10-15 aralığında bir zam olacağını öngörüyor. Peki, 2025 emekli zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı 15 bin TL olur mu? İşte milyonlar için zamlı maaş tablosu...

3 aylık enflasyon farkı ile memur zammı ve emekli zammı hesabı! 10 bin lira bile zor... Bu rakamlara dikkat, sizin de maaşınız tabloda olabilir!

Emekliye zam ve memur zammı için milyonlarca kişi bir kez daha beklemeye geçti. Enflasyon rakamlarındaki gerileme ile yüzde 50’li zamlara veda edenler Temmuz zammını yeterli bulmamıştı. Temmuz 2024 SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde yüzde 24,71 olarak açıklanmıştı. Memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil Temmuz ayında yüzde 19,31 olmuştu. 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı da 12.500 liraya yükseltilmişti.

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6 AYLIK ZAM ORANI NE OLUR?

Bilindiği üzere emekli ve memurlar her yıl 6 ayda bir kez zam alıyorlar. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 6 aylık enflasyon kadar artarken, memur ve memur emekli zammı da enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme ile artıyor.

Merkez Bankası dahil farklı kurumlardan yapılan enflasyon tahminleri memur ve emeklinin 2025 zammı için yüzde 10-15 aralığında bir zam alacağını ortaya koyuyor. Ancak en net rakam Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Ocak saat 10.00’da yapacağı açıklama sonrası ortaya çıkacak.

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EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu kapsamda memur maaş zammı ve emekli zammı için gelecek hafta çok kritik bir veri daha açıklanacak. 3 Ekim Perşembe günü Eylül ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından duyurulacak.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ekim Perşembe günü açıklanacak Eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin Eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,09 oldu. Ekonomistlerin Eylül ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,50 ile yüzde 2,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin Eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 51,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,11'e ineceği öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi Ağustos’ta yüzde 43,23 oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi, bir önceki ay yüzde 2,47 artış kaydetmişti.

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3 AYLIK ENFLASYON FARKI HESAPLANDI

Ekonomistlerin tahminine göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2504.61 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Bu hesaba göre 3 aylık enflasyonun yüzde 7,99 olması öngörülüyor. Memur maaş zammında enflasyon farkı oluşması içinse yüzde 1, 86 oranında daha enflasyonun oluşması beklenecek.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN ‘15 BİN TL’ FORMÜLÜ

En düşük emekli maaşı ise Ocak ayında yeniden değerlendirilecek. Yüzde 25 artış ile 10 bin liradan 12.500 liraya yükseltilen en düşük emekli ayluğı için Ocak 2025 döneminde hükümetin masasında 14-15 bin TL rakamının bulunduğu ifade ediliyor.
Eylül ayında yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,31'den yüzde 43,14'e indi. OVP'de ise enflasyon beklentileri 2024 için yüzde 33’te yüzde 41,5'e çıktı. Bu kapsamda maaşlar bir kez daha hesaplandı.

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YIL SONU ENFLASYON TAHMİNLERİNE GÖRE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ TABLOSU ŞÖYLE DEĞİŞECEK (TEMMUZ 2024 – YÜZDE 13,44 OVP TAHMİNİ – YÜZDE 14,76 MERKEZ BANKASI TAHMİNİ)

emekli tablo

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ EN DÜŞÜK MAAŞ TABLOSU (TEMMUZ 2024 – YÜZDE 9,31 OVP TAHMİNİ – YÜZDE 10,59 MERKEZ BANKASI TAHMİNİ)

memur tablo

ZAMLI MEMUR MAAŞI (TEMMUZ 2024 – YÜZDE 9,31 OVP TAHMİNİ – YÜZDE 10,59 MERKEZ BANKASI TAHMİNİ)

meslek memur tablo

MEMUR EMEKLİ MAAŞI (TEMMUZ 2024 – YÜZDE 9,31 OVP TAHMİNİ – YÜZDE 10,59 MERKEZ BANKASI TAHMİNİ)

emekli meslek

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