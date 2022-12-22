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Emekli maaşlarıyla ilgili flaş talep: 'En düşük aylığın en az asgari ücret düzeyine yükseltilmeli'

22.12.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 asgari ücretin belli olmasından sonra DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'dan emekli maaşlarıyla ilgili flaş talep geldi. Çerkezoğlu, en düşük emekli aylığının en az asgari ücret düzeyine yükseltilmesini talep etti. İşte emekli maaşlarıyla ilgili haberin detayları...

Emekli maaşlarıyla ilgili flaş talep: 'En düşük aylığın en az asgari ücret düzeyine yükseltilmeli'

2023 asgari ücret zammını Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Buna göre yeni asgari ücret net 8.506 TL oldu. Bununlar beraber DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'dan milyonlarca emekliyi ilgilendiren talep geldi. Çerkezoğlu, en düşük emekli aylığının en az asgari ücret düzeyine yükseltilmesini talep etti.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI EN AZ ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNE YÜKSELTİLMELİ

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yeni asgari ücretin vatandaşları daha çok yoksulluğa sürükleyeceğini belirtTİ. Diğer emek gelirlerine 6 aylık enflasyon farkı kadar zam verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Çerkezoğlu, en düşük emekli aylığının en az asgari ücret düzeyine yükseltilmesini talep etti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 3500 TL

Ocak 2022 döneminde sosyal refah düzenlemesi ile en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 66 yani 1.000 TL artışla 1.500'den 2.500 TL'ye yükseldi. Temmuz döneminde de benzer bir durum söz konusu olarak en düşük emekli maaşı 1.000 TL artışla 3.500 TL'ye çıkarıldı. Böylece en düşük emekli maaşı için toplam zam oranı yüzde 133 olarak enflasyonun çok üzerinde gerçekleşti.

İşte yeni asgari ücretle değişecek rakamlar İşte yeni asgari ücretle değişecek rakamlar

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