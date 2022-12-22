SON DAKİKA: Herkesin beklediği 2023 asgari ücret zammı belli oldu! Yeni asgari ücret 8 bin 506 TL oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı

Asgari ücretle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! 7'den 77'ye milyonlarca vatandaş 'Asgari ücret ne kadar olacak?' sorusunun yanıtını merak ediyordu. Türkiye’de çalışanların yüzde 40’ına yakın kesimi asgari ücretli olarak çalışıyor. Milyonlarca kişinin maaşını doğrudan, dolaylı olarak 84 milyon kişiyi ilgilendiren 2023 asgari ücret zammı duyuruldu. Milyonların nefesini tutarak takip ettiği açıklama için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Bakan Bilgin ve TİSK Başkanı kameralar karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş'in muhalefet şerhi koyduğu yeni asgari ücret zammını canlı yayında yaptığı açıklamayla duyurdu.

SON DAKİKA | 2023 ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 asgari ücretin net 8 bin 506 TL olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada asgari ücrette yıllık ortalama artışın yüzde 70'in üzerinde olduğunu söyledi.

İşte milyonların nefesini tutarak beklediği açıklamalardan öne çıkan satır başları;

ERDOĞAN "MUTABIK KALDIK" DİYEREK DUYURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

"Her sene olduğu gibi bu yılda önümüzdeki yılın asgari ücretini belirlemek üzere bir araya gelindi. Yapılan bir dizi toplantı sonunda çalışan ve işveren tarafları maalesef ortak bir rakam üzerinden anlaşamamışlardır. Hükümet olarak biz tüm tarafların hassasiyetlerini saygı ile karışılıyoruz. Bize düşen görev en hakkaniyetli sonucun ortaya çıkmasını sağlamaktır.

Ne emekçilerimizin üzerine ne de işverenlerin üzerine altın kalkamayacakları bir yükün altına girmesine razı oluruz.

"ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİNİN DE BUGÜN ARAMIZDA OLMASINI İSTERDİK"

Gönlümüz çalışan temsilcilerinin de bugün aramızda olmasını isterdik. Çalışanların alacakları en az maaş düzeyini hem de buna endeksli pek çok geliri belirleyen asgari ücreti ortada bırakamazdık.

Açıklayacağımız asgari ücret rakamı ülkemizin genel ekonomik ve sosyal görünümü ile de uyumludur. Türkiye’de büyüme gayretlerimizin en somut sonuçlarını çalışma hayatında aldığımız bir gerçektir.

Ülkemizin elde ettiği her kazanımı vatandaşlarımızın tamamının hayat kalitesini arttırmak için kullanıyoruz.

Geçtiğimiz haftalarda kamu görevlilerin pek çok talebini bu anlayışla çözüme kavuşturduk. Bugün de 2023 yılı asgari ücret rakamını belirlerken aynı hassasiyetle hareket ettiğimizden kimsenin şüphesi olmasın memur ve emekli maaşlarını bu şekilde tespit edeceğiz.

Geçtiğimiz yılbaşında asgari ücrete o günlerin şartlarını dikkate alarak yüzde 50 oranında artış yaparak net 4 bin 253 liraya yükseltmiştik.

"YÜZDE 80 ORANINDA ARTIŞ SAĞLAMIŞTIK"

Sadece bununla kalmamış asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisini de kaldırmıştık. Yıl içindeki enflasyondaki yüksek artışla yeni zam kararı daha almıştık.

Yıl içinde asgari ücrette ortalama yüzde 80 ve kümülatif yüzde 90 oranında artış sağlamıştık.

Sırtında küfe falan olmayanlar atıyorlar şu kadar veririz bu kadar veririz diye çünkü bir sıkıntısı yok at nereye giderse gitsin ama biz hassasız bütün her şeyi düşünmek durumundayız. Bu ayla birlikte enflasyon oranlarının hızla aşağıya düşüşüne şahitlik edeceğiz. Enflasyonu yıl ortasında yüzde 30’lu yıl sonunda yüzde 20’li rakamlara indirmekte kararlıyız.

2023 ASGARİ ÜCRET 8 BİN 506 TL OLDU

Çalışanlarımızın gelir ve refah seviyesini arttırmış bir hükümet olarak bundan sonra da hiç kimsenin hakkının zayi olmasına müsaade etmeyiz. Şimdi sizlerle birlikte önümüzdeki yılın asgari ücret rakamını paylaşmak istiyorum. Net asgari ücret 2023 yılında 8 bin 506 lira olarak aramızda mutabık kaldık."

Öte yandan toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından da bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "2023 yılında asgari ücret net 8.506 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize, milletimize, çalışanlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun." denildi.

TÜRK-İŞ TOPLANTIYA KATILMADI! MUHALEFET ŞERHİ KOYDU

Öte yandan kritik toplantıya Türk-İş katılmadı. Türk-İş'in söz konusu zam rakamına muhalefet şerhi koyduğu öğrenildi.

ERDOĞAN'DAN TÜRK-İŞ'İN TALEBİNE TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ'in asgari ücret için 9 bin lira talebine yönelik "Herkesin her söylediği ile adım atamayız. Bizim sırtımızda küfe var. Küfe olmayanlar rahat konuşur. Bunların hepsini düşüneceğiz. Eğitimden sağlığa bütün altyapıları düşüneceğiz" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde de Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul etmişti.

2022'DE ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 LİRAYDI

2022 yılı için asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

