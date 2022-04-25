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Emekli memur maaş tablosu Temmuz 2022: En düşük emekli memur maaşı ne kadar olacak?

25.04.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geride kalan 3 aylık enflasyon verilerinin oluşmasıyla gözler Temmuz ayında yapılacak maaş zammına çevrildi. 2022 Temmuz ayında emekli ve memurlara yapılacak maaş zammıyla cepler rahatlayacak. Toplu sözleşme gereği enflasyon oranında yapılacak zamların yanı sıra memurlara fark da yatacak. Emekliler ise Kurban Bayramı’ndan dolayı ikramiye ve fark almaya hak kazanacak. Peki; en düşük emekli memur maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar…

Emekli memur maaş tablosu Temmuz 2022: En düşük emekli memur maaşı ne kadar olacak?

Temmuz 2022 emekli memur maaş tablosu! En düşük emekli memur maaşı ne kadar olacak? Emekli ve memurlar yükselen enflasyon oranları doğrultusunda maaşlarına zam alacak. Bu maaş zamları sayesinde emekli ve memurların cepleri yılın ikinci yarısında rahatlayacak. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren zam tablosu için kuruşu kuruşuna hesap yapıldı.

EMEKLİ MEMUR MAAŞ TABLOSU 2022!

Sabah'tan Mete Dirice'nin haberine göre; hükümet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yine 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Emekli ve memur maaşları, Ocak 2022'de sosyal refah düzenlemesi yapılması ile arttı. Yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 2.500 TL'ye yükselirken, memur ve memur emeklisinin zam oranı ise 30,95'e yükseldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in son açıklamaları Temmuz ayında da emekli ve memur zammı dışında refah payı artışlarını gündeme getirdi.

EN DÜŞÜK MAAŞ 2.500 TL OLMUŞTU

Ocak ayında emekli zammı yüzde 25,47 oranında belirlenirken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı yüzde 66 artışla 1.500 TL'den 2.500'ye yükseldi. Bu düzenleme ile yaklaşık 1.3 milyon emeklinin maaşı 2.500'ye yükseltilmiş oldu.

Memur ve memur emeklisi ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dışında yüzde yüzde 2,5'luk ek zam aldı.

Böylece memurun kümülatif Ocak zammı yüzde 30.95 olarak gerçekleşti.

SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ GELDİ

Memur ve memur emeklisi için ek zam ve SSK-Bağ-Kur emeklisinin taban maaşının yükseltilmesini içeren torba yasa teklifi Meclis'ten geçerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdi.

Böylece sosyal refah artışları adı altında ek zamların enflasyon farkıyla maaşlara eklenebilmesinin önü açıldı.

EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yapılan bu hesaplamalar sonucunda yüzde 34,62'lik 6 aylık enflasyon gerçekleştiğinde en düşük maaş memurlarda 6 bin 429 liradan 8 bin 622 liraya yükselecek.

En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4 bin 289 liradan 5 bin 753, esnafta 2 bin 948 liradan 3 bin 969, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 292 liradan 4 bin 432 liraya çıkacak.

2000 sonrasında emekli olanlar için en düşük maaş 2.500 TL'ye çıkartılmıştı. Bunun üzerine de artış gerçekleşecek.

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emekli maaşı
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