MEMUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: Emekliye iyileştirme, memura 3’lü artış! Refah payı için 'Ocak 2023' detayı... Aynısı olacak!

Son dakika maaş zammı haberleri… Bugünlerde memur maaş zammı ve emekliye zam düzenlemesi için milyonların gözü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak, emekliler içinse kademeli zam ile maaşlar artacak. Yeni maaş düzenlenmesine ilişkin konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en net tarihi açıklayarak, “Meclis tatile girmeden önce olacak. Çünkü önemli bir süreç” ifadelerini kullanmıştı. Bu kapsamda yeni torba yasanın önce Meclis Başkanlığı’na sunulacak, ardından da jet hızı ile genel kurula gelerek kabul edilmesi bekleniyor.

SİNEM ERYILMAZ / MYNET FİNANS

6 AYLIK ENFLASYON VE ENFLASYON FARKI BELLİ OLUYOR

6 aylık enflasyon rakamı netleştiğinde SGK, Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisi için refah payı hariç Temmuz zammı netleşecek. TÜİK ise milyonların heyecanla beklediği Haziran ayı enflasyon verisini Kurban Bayramı tatili nedeniyle ertelediği 5 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00’da açıklayacak.

Merkez Bankası verilerine göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon oranının yüzde 18,50 olması bekleniyor. 6 aylık memur enflasyon farkı bu veriye göre yüzde 10,31 hesaplanırken, 6 aylık memur zammı da yüzde 16,31 seviyesinde kaldı. Ancak kamu işçisi zammı referans alındığında memur zammının yüzde 40-45 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.

SGK, BAĞ-KUR, MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI İÇİN ORANLAR ORTAYA ÇIKTI

En düşük memur maaşının yüzde 85'i aşan artışla 11.848 liradan 22 bin lira bandına yükselmesi memur emeklisine de yansıyacak. Aynı oranda artış sağlanması durumunda en düşük emekli aylığı 14.670 TL düzeylerinde olacak.

7500 TL üzerinde aylık alan SGK ve Bağ-Kur emeklileri içinse kademeli bir artış sağlanacak. 7.500-10.000, 10.000-15.000, 15.00-20.000 ve 20.000 TL’nin üzerine kademeli olarak emekli zammı belirlenecek. Zam oranı için masada olan rakamların yüzde 30 ila 40 arasında olabileceği öngörülüyor.

EK ZAM İÇİN YASAL DÜZENLEME GEREKLİ

Ancak memur ve emekli için ek zamların yasal düzenleme ile çıkması gerekiyor. SGK ve Bağ-Kur emeklileri her ayın 17’si ila 28’i arasında ödeme alıyor. Ancak memur emeklisi ve memur maaşları için ödeme tarihi daha erken olduğundan dolayı ek zamların tıpkı Ocak 2023 zam döneminde olduğu gibi daha sonra yatırılması gündemde.

MEMURA 3600 EK GÖSTERGE FARKI

Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük memur maaşının Temmuz ayında 22 bin TL’ye yükseltileceğini açıklamıştı. Ayrıca 4 meslek grubunu kapsayan 3600 ek göstergenin kapsamı değişmiş ve birinci derecedeki tüm memurlar 3600 ek göstergeye dahil edilmişti. Düzenlemeden ilk etapta 470 binin üzerinde memur yararlanacak. Bu düzenlemeyle 600 puanlık bir artışla 25 yıllık çalışanın aylığına bugün itibarıyla yaklaşık 2.115 lira ilave edilecek. İkramiyedeki artış da 53 bin liradan başlayacak.



