EMEKLİ MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: Zam senaryosunda ‘7 bin TL’ detayı! SGK uzmanı açıkladı: ‘Yüzde 60’lık bir fark oluştu…’

Maaş zammı son dakika haberleri… Haziran ayı enflasyonu ile SGK, Bağ-Kur, memur emeklisi ile memur zammı için geri sayım başladı. 6 aylık enflasyon tahmini ile memur maaş zammı ile emekli zammı hesaplama tablosunda son rakamlar da şekillendi. Bayram dönüşü Meclis ikili düzenleme için adımlarına başlayacakken, bugün ise tüm gözler Külliye'deki Kabine Toplantısı’nda olacak. Emekliye kademeli zam yapılacak. En düşük memur maaşı 22 bin TL seviyesine yükseltilecek. İşte emekli ve memur zammı için Ankara kulislerinde konuşulan o rakamlar ve yeni maaş tablosu…

MYNET FİNANS

HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANIYOR

Emekli ve memur için heyecanlı bekleyiş iki gün sonra sona erecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ‘Enflasyon oranı Haziran 2023 ne olur?’ sorusuna 5 Temmuz saat 10.00’da yanıt verecek. Maaş artışlarında etkili olan Haziran ayı enflasyon verisi ile 6 aylık enflasyon ve enflasyon farkı da netleşecek.

SGK ve Bağ-Kur emeklisi için 5 aylık zam oranı yüzde 15,26 olarak açıklanmıştı. Memur ve memur emeklisi içinse yüzde 7,13’lük enflasyon farkı dahil 5 aylık oran yüzde 13,13 oldu. Ancak Merkez Bankası Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon tahmini 18,50 oldu. Memur ve memur emeklisi içinse enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı dahil oran yüzde 16,31 olarak hesaplandı.

KABİNE BUGÜN TOPLANIYOR

Hükümet, bayram dönüşü yoğun maaş zammı mesaisine başlıyor. 7500 TL emekli aylığı üzerinde maaş alanlara kademeli zam düzenlemesi ile en düşük memur maaşının 22 bin TL seviyesine yükSEltilmesi için çalışmalar bir süredir devam ediyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ortaklaşa çalıştığı düzenlemelerin bu hafta çözüme kavuşturulması planlanıyor.

Bugün ise Beştepe’de Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gerçekleştirilecek. Toplumu ilgilendiren bu düzenlemeler ile maaşlara yapılacak refah payı artışı kabine toplantısında ele alınacak. Toplantı sonrasında konuşacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerindeki mesajların ise nihai zam oranlarına ışık yakması bekleniyor.

EMEKLİ TEMMUZ 2023 ZAMMI NE KADAR OLACAK?

7500 TL üzerinde aylık alan SGK ve Bağ-Kur emeklileri içinse kademeli bir artış sağlanacak. 7.500-10.000, 10.000-15.000, 15.00-20.000 ve 20.000 TL’nin üzerine kademeli olarak emekli zammı belirlenecek. Zam oranı için masada olan rakamların yüzde 30 ila 40 arasında olabileceği öngörülüyor. Meclis’te kabul edilmesi beklenen emekli zammı düzenlemesi için 3 formül öne çıkıyor. Yapılacak tüm artışın seyyanen zam olarak maaşlara yansıtılması ilk formül olurken, ikinci formülde ise oransal artış dahilinde aylıkların artırılması gündemde. Üçüncü olarak da oransal zammın üzerine refah payı artışı yapılabileceği tahmin ediliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN ZAM İDDİASI

Kamu işçisine yüzde 45, asgari ücrete yüzde 34 zam yapılınca 7500 TL’de kalan en düşük emekli maaşına da zam yapılabileceği de Ankara’da konuşulan bir başka konu. Henüz net bir bilgi olmasa da en düşük emekli aylığının 10 bin liranın üzerine çıkabileceği iddiaları da gündemdeki sıcaklığını koruyor.

MEMUR MAAŞ ZAMMI TAHMİNİ

Kamu işçisi zammı referans alındığında memur zammı için refah payı dahil Ankara kulislerinde yüzde 40-45 düzeyinde gerçekleşeceği konuşuluyor. En düşük memur maaşının yüzde 85'i aşan artışla 11.848 liradan 22 bin lira bandına yükseltilmesi oransal olarak emekli sandığı emeklilerine de yansıtılacak. Böylece aynı oranda artış sağlanması durumunda en düşük memur emeklisi maaşı 14 bin liranın üzerine yükselecek.

REFAH PAYI ARTIŞINDA ZAM SENARYOSU

SGK Uzmanı Emin Yılmaz memur zammı için seyyanen yapılacak zam oranına ilişkin senaryoları tek tek açıkladı. Geçmiş dönem verilerine atıfta bulanan uzman isim, “Kabaca söylemek gerekirse yılbaşındaki zamma bakıldığında yüzde 15 enflasyon rakamına yüzde 15 refah payı artışı yapılmış. Yani oradaki katkı payını iki ile çarptığımız zaman yüzde 30’luk bir rakam elde etmiştik. Bunu referans olarak kabul edebiliriz. Yani memura yüzde 16’lık bir zam yapılacaksa yüzde 16 da refah payı eklenirse Temmuz 2023 için yüzde 32’lik zam söz konusu. Dolayısıyla 11.848 TL’ye yüzde 32’lik zam yapıldığı zaman 15.712 TL’ye ulaşmış oluyoruz. Peki en düşük memur maaşı 22 bin TL nasıl olacak? 3 tane seyyanen zam senaryosu var. 5 bin, 7 bin ve 8 bin TL… 22 bin liradan yüzde 32 zam ile 15.712 liralık zammı çıkardığımızda 7 bin liralık fark olması lazım. Buradaki veriler ışığında 8/1 kademede olan polis memuru 18.235 TL’den 24 bin 183 liraya maaşı ulaşır. Seyyanen 5 bin TL’lik zam ile de 29.183 TL alma ihtimali bulunuyor. Yani burada oran orantı ile yüzde 60’lık bir fark oluştu. En düşük memur maaşı yüzde 86 artacak ancak hepsine orantılı bir şekilde yüzde 86’lık zam olmayacak. Orada derece, kademeye göre rakamlar değişecek” diyerek değerlendirmede bulundu.

MEMURA 3600 EK GÖSTERGE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 meslek grubunu kapsayan 3600 ek göstergenin de kapsamının genişletilerek birinci derecedeki tüm memurların 3600 ek göstergeye dahil edileceğini açıklamıştı. Meclis’e gelecek ikinci torba yasada yer alacak bu düzenlemeden ilk etapta 470 binin üzerinde memur yararlanacak. Böylece 600 puanlık bir artışla 25 yıllık çalışanın aylığına bugün itibarıyla yaklaşık 2.115 lira ilave edilecek. İkramiyedeki artış da 53 bin liradan başlayacak.

YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR

Memur ve emekli için ek zamların yasal düzenleme ile çıkması gerekiyor. SGK ve Bağ-Kur emeklileri her ayın 17’si ila 28’i arasında ödeme alıyor. Memur emeklisi ve memur maaşları için ödeme tarihi daha erken olduğundan dolayı ek zamların tıpkı Ocak 2023 zam döneminde olduğu gibi daha sonra yatırılması öngörülüyor.



