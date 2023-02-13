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Emekli memur maaşları ne zaman yatacak? Emekli memur maaşları hangi gün ödenecek? İşte ödeme tarihleri!

13.02.2023 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve etkilerinin devam ettiği depremin ardından bu ay, emekli maaşlarının daha erken ödenmesine karar verildi. Birçok emekli, maaşların hangi tarihte hesaplara yatacağını araştırıyor. Peki emekli memur maaşları ne zaman yatacak? Emekli memur maaşları hangi gün ödenecek? İşte detaylar...

Emekli memur maaşları ne zaman yatacak? Emekli memur maaşları hangi gün ödenecek? İşte ödeme tarihleri!

Kahramanmaraş depremi nedeniyle Türkiye genelinde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin maaş ödemeleri 4 gün erkene çekilerek 11 Şubat'ta ödendi. Aynı uygulama emekli maaşları için de yapıldı. Emekli maaş ödemeleri bu ay daha erken yatacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklama yaptı. Peki emekli memur maaşları ne zaman yatacak? Emekli memur maaşları hangi gün ödenecek? İşte detaylar...

Emekli memur maaşları ne zaman yatacak? Emekli memur maaşları hangi gün ödenecek? İşte ödeme tarihleri!

BAKANLIKTAN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir. Geçmiş Olsun Türkiye" ifadeleri yer aldı.

ŞUBAT AYI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli aylıklarının erken ödeneceğini duyurdu. Açıklamaya göre işçi emeklisi maaşları 14-16 Şubat, Bağ-Kur emekli maaşları da 16-17 Şubat tarihleri arasında ödenecek.

SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

4/a (SSK) sigortalıları için 17-26 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecek gelir ve aylıklar 14-15-16 Şubat 2023 tarihlerinde hesaplara yatacak.

SSK aylıklarından;

17,18 19, 20 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 14 Şubat’ta,

21,22,23,24 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 15 Şubat’ta,

25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat’ta, ödenecektir.

Emekli memur maaşları ne zaman yatacak? Emekli memur maaşları hangi gün ödenecek? İşte ödeme tarihleri!

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

4/b (BAĞ-KUR) sigortalıları için 25-28 Şubat 2023 tarihleri arası ödenecek gelir ve aylıklar 16 ve 17 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecektir.

BAĞ-KUR aylıklarından;

25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat’ta

27 ve 28 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 17 Şubat’ta ödenecektir.


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