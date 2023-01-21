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Emekli, memur ve asgari ücret zammından sonra o aylıklar da arttı! İşte kalem kalem zamlı yardım ödemeleri

21.01.2023 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret, emekli ve memur maaş zamlarının belli olmasının ardından devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen destek ödemelerinin tutarları da arttı. Karşılıksız verilen sosyal destek ödemeleri Ocak ayında zamlandı. İşte, kalem kalem zamlı yardım ödemeleri...

Emekli, memur ve asgari ücret zammından sonra o aylıklar da arttı! İşte kalem kalem zamlı yardım ödemeleri

Emekli, memur ve asgari ücret zammından sonra devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen sosyal destek ödemeleri de zamlandı. Karşılıksız olarak verilen sosyal yardımlar her 6 ayda bir memur maaş katsayına endeksli olarak artış kaydediyor. Bu yardımlar için belirlenen gelir şartı ise asgari ücret olarak ifade ediliyor. 65 yaş aylığından evde bakım maaşına, emzirme ödeneğinden doğum izin parasına hepsi tek tek yeniden hesaplandı. İşte kalem kalem zamlı yardım ödemeleri...

65 YAŞ AYLIĞI 1.902 LİRA OLDU

2022 sayılı Kanun uygulaması kapsamında; 65 yaşını doldurmuş, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir ve aylık almayan, muhtaç Türk vatandaşlarına, herhangi bir şekilde sigortalı olma ve prim ödeme şartına bağlı olmaksızın aylık bağlanıyor.

65 yaş aylığı 31 Aralık 2022 tarihine kadar 1.536 lira olarak ödeniyordu. Memur maaş katsayısı ise 1 Ocak itibarıyla ‘0.433684’ olarak açıklandı. Buna göre yeni 65 yaş aylığı 1.902 lira olacak.

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ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Yüzde 40-69 engelli aylığı alanların maaşı ödemesi 1.226 TL'den 1.519 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 1.840 TL'den, 2 bin 278 TL'ye yükselecek. 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı da 1.226 TL'den 1.594 TL'ye çıkacak.

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TEDAVİLERDE YATAN PARA

Hastalık ya da iş kazası sonrası rapor alınan sürelerde patron maaş ödemez, ödemeyi SGK yapar. Buna iş göremezlik ödeneği deniyor. Asgari ücretle bu tutarlar da yeniden belirlenmiş oldu.

1 Ocak 2023 tarihinden sonraki istirahatli bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 222.4 TL üzerinden hesaplanıyor. En düşük günlük ödeme ayakta tedavide 222.4 lira, yatarak tedavilerde 166.8 lira olacak. Bu parayı Bağkur’lu da alabiliyor.

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EMZİRME ÖDENEĞİ

SGK yeni doğum yapmış annelere halk arasında süt parası olarak da ifade edilen emzirme ödeneği veriyor. Bu para için anne veya eşinin SSK veya Bağkur’lu olması ve en az 120 gün prim ödemesinin olması yeterli sayılıyor.

SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılabiliyor. Bu ödeme 31 Aralık’a kadar 316 TL olarak ödeniyordu. Bu tutar da bir önceki yılın TÜFE oranına göre artıyor. 2022’de TÜFE yüzde 64.27 artmıştı. Buna göre yeni emzirme ödeneği de 520 TL'ye yükseldi. Doğum yapan kadın sigortalı değilse ödeme sigortalı eşe yapılıyor.

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DOĞUM İZNİ PARASI 24 BİN 909 LİRA

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; doğum öncesi ve sonrası toplam 112 gün izin kullanan anneler, çalışmadıkları sürenin parasını alma hakkına sahip oluyorlar. Asgari ücrete yapılan yüzde 55 zammın ardından, en düşük doğum izni parası da 24 bin 909 TL'ye yükselmiş oldu. Para annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına yatırılıyor.

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CENAZE VE ÖLÜM YARDIMI

Ölen kişi adına 360 günlük sigorta primi (Bağkur, SSK) yatırılması bu ödemeyi alabilmek için yeterli oluyor. Ölümün gerçekleştiği tarihte kişinin sigortalı olması şartı aranmıyor. Bu ödemede 5 yıllık zamanaşımı var. Ödenek 1 Ocak itibarıyla 2 bin 54 TL'ye yükseldi. Ödemede öncelik eş ve çocukların oluyor. Yoksa, ödemeyi anne-baba ya da kardeş alabiliyor.

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