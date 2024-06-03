EMEKLİ MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon farkı ile tüm maaşlar değişti: İşte SSK’lısı, Bağ-Kur’lusu, memuru için yeni aylık tablosu

Son dakika: Emekliye zam ile memur maaşı zammı yılda 2 kez 6 aylık enflasyon oranları ile belirleniyor. Ocak 2024 döneminde tüm emekli ve memurlar dahil maaş zammı yüzde 49,25 olmuştu. Emekli ve memur maaşı hesaplaması için bugün son dakika açıklaması geldi. Milyonlarca kişi için hesap makinelerinin mesaisi başladı. Peki Temmuz’da kim ne kadar maaş alacak? Detaylar haberimizde…

SİNEM ERYILMAZ / MYNET FİNANS ÖZEL

MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre TÜFE Mayıs ayında aylık bazda yüzde 3,37 arttı. Yıllık bazda ise oran yüzde 75,45 oldu. Ekonomi yönetiminin yıl başından bu yana işaret ettiği dezenflasyon sürecinin bu aydan itibaren başlaması bekleniyor.

Böylece emekli ve memur zammının kesinleşmesine sadece 1 veri kaldı. 3 Temmuz Çarşamba günü Haziran ayı enflasyonunun duyurulması ile 16 milyon emekli, 4 milyon memur refah payı ve seyyanen zam olmadan yeni maaşlarını öğrenmiş olacak.

5 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ

İlk 4 ay için enflasyon yüzde 18,72 olmuştu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu oranda artışı ceplerine koymuştu. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 10 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dahil yüzde 13,56’lık zammı garantilemişti.

Mayıs ayı enflasyon rakamları sonrasında kesinleşen zam oranları şöyle oldu:

• 5 aylık enflasyon: Yüzde 22.72

• 5 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 22.72

• 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 6.72

• 5 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10

• 5 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 17.4

KESİN ZAM İÇİN İPUCU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı veriler ışığında 6 aylık enflasyonun yüzde 25,46 gelmesi bekleniyor. Bu rakam SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammını yansıtıyor. Memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme dahil hesap yapıldığında zam oranının yüzde 20,02 gelmesi bekleniyor.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİ MAAŞI (5 AYLIK KESİNLEŞEN RAKAM)

Memur: 32.860 liradan - 38.577 liraya,

Bekar memur: 30.372 liradan - 35.656 liraya,

Memur emeklisi: 14.740 liradan - 17.304 liraya yükseldi.

Temmuz ayında yüzde 20,02’lik artış sonrası en düşük memur maaşının 39.438 liraya ulaşabileceği hesaplanıyor. Ortalama memur maaşları da Temmuz'da 44.000 – 44.500 TL seviyesine yükselecek. Bekar bir memurun şu an aldığı 30.372 liralık maaşı da 6 ayın sonunda 36.452 lira olacak. En düşük memur emekli maaşının da 17.690 TL’yi bulması bekleniyor.

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ KÖK MAAŞINDA YENİ RAKAMLAR

Yüzde 22,72'lik artış ile yeni maaşlar şöyle oldu:

Bağ-Kur (Esnaf): 10.178 TL -12.490 TL

• Bağ-Kur (Tarım): 8.089 TL - 9.927 TL

• SSK (2000 öncesi): 11.367 TL - 13.949 TL

• SSK (2000 sonrası): 7.047 TL - 8.648 TL

Not: 10.000 liranın altında kalan maaşlar en düşük emekli aylığı olan bu rakama tamamlanacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA FORMÜL

Şu an 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli kök aylık rakamının da Temmuz ayı ile güncellenmesi bekleniyor. En düşük emekli maaşı için birçok formül konuşuluyor. Ancak en düşük kök aylıkların 6 aylık enflasyon oranı kadar artması ve geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi refah payı da eklenerek rakamın belirlenmesi en öne çıkan formül arasında yer alıyor. Bu yıl refah payının daha düşük bir oranda tutulması ihtimali bulunurken rakamın ise 12.500 TL ile 15.000 TL arasında olacağı tahmin ediliyor.

İŞTE MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞI TAHMİNİ (OCAK 2024 YÜZDE 49,25 - TEMMUZ 2024 YÜZDE 20,02)

• ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üni. Mezunu) 1/4 - 48.414 TL - 58.106 TL

• MEMUR- (Üni. Mezunu) 9/1 - 34.217 TL - 41.067 TL

• UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 - 44.066 TL - 52.888 TL

• ÖĞRETMEN 1/4 - 39.763 TL - 47.723 TL

• BAŞKOMİSER 1/3 - 48.675 TL - 58.419 TL

• POLİS MEMURU 8/1 - 44.047 TL - 52.865 TL

• UZMAN DOKTOR 1/4 - 55.464 TL - 66.567 TL

• HEMŞİRE- (Üni. Mezunu) 5/1 - 39.444 TL - 47.340 TL

• MÜHENDİS 1/4 - 49.415 TL - 59.307 TL

• TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 - 35.111 TL - 42.140 TL

• PROFESÖR 1/4 - 71.806 TL - 86.181 TL

• ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 47.387 TL - 56.873 TL

• VAİZ 1/4 - 41.205 TL - 49.454 TL

• AVUKAT 1/4 - 47.087 TL - 56.513 TL

MEMUR EMEKLİ MAAŞ TAHMİNİ (OCAK 2024 YÜZDE 49,25 - TEMMUZ 2024 YÜZDE 20,02)

• MÜSTEŞAR 1/1 53.597 TL - 64.316 TL

• GENEL MÜDÜR 1/1 47.438 TL - 56.926 TL

• ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4 18.616 TL - 22.339 TL

• MEMUR (LİSANS) 4/1 14.574 TL - 17.489 TL

• ÖĞRETMEN 1/4 22.076 TL - 26.491 TL

• KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 31.254 TL - 37.505 TL

• BAŞKOMİSER 1/4 22.076 TL - 26.491 TL

• POLİS MEMURU 1/4 22.076 TL - 26.491 TL

• HEMŞİRE (LİSANS) 1/4 22.076 TL - 26.491 TL

• MÜHENDİS 1/4 22.104 TL - 26.525 TL

• TEKNİSYEN (LİSE) 1/4 15.870 TL - 19.044 TL

• PRATİSYEN HEKİM 1/4 32.626 TL - 39.151 TL

• PROFESÖR 1/4 38.324 TL - 45.989 TL

• İMAM HATİP 22.076 TL - 26.491 TL

• AVUKAT 1/4 22.076 TL - 26.491 TL

ZAMLI MAAŞLAR İÇİN ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

Memur ve memur emeklileri maaşlarını her ayın 1’i ila 5’i arasında alıyor. Ancak Temmuz ayı enflasyonu 3 Temmuz’da açıklanacak. Bu nedenle Emekli Sandığı emeklileri ile memurlar maaşlarını zamsız olarak hesaplarında görecek. Memurların enflasyondan doğan maaş farklarını ay bitmeden ileri bir tarihte hesaplarında görmesi bekleniyor.

SSK emeklileri ise her ayın 17'si ile 26'sı arasında ve Bağ-Kur emeklileri de her ayın 25'i ile 28'i arasında emekli aylıklarını alıyor. Bu sebeple SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları direkt olarak zamlı şekilde yatırılacak.

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

• Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde

• Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde

• Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

• Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde

• Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde

• Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

• Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde

• Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde

• Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde

• Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

• Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde

• Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında

• Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde

• Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.







