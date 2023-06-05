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Emekli memur zammı son dakika: Mayıs ayı enflasyonu açıklandı: 5 aylık zam oranı netleşti! Maaş tablosunda yeni hesap…

05.06.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Emekli zammı ile memur maaş zammı üzerinde kritik öneme sahip enflasyon oranı yılın beşinci ayı için yüzde 0,04 oldu. Böylece emekli ve memur maaşları 5 aylık zam oranı da netleşti. Refah payı hariç emekliye zam ve memur zammı nihai rakamlarına ise son 1 veri kaldı. İşte Temmuz zammı şifreleri ve merak edilen maaş tablosu ile son dakika haberinin detayları…

Emekli memur zammı son dakika: Mayıs ayı enflasyonu açıklandı: 5 aylık zam oranı netleşti! Maaş tablosunda yeni hesap…

Son dakika haberi… Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Doğal gazın bir ay ücretsiz verilmesi nedeniyle Mayıs ayında enflasyon hesaplamasına dahil edilmeyeceği ve bunun da TÜFE’de sert bir düşüşe neden olacağı iddiaları üzerine TÜİK bir açıklama yayımlamıştı. Mayıs TÜFE hesabında "sıfır fiyat" yöntemini uygulanacağı bildirilmişti. Tüm bu gelişmelerle açıklanan TÜFE verisi Mayıs’ta aylık yüzde 0,04 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 39,59 olarak gerçekleşti. Böylece 17 ayın en düşük enflasyonu görüldü.

Ekonomistlerin Mayıs’ta yüzde 2'lik artış beklentisi eksiye dönerek 0,07 artacağı yönünde olmuştu.

5 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ

TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile emekli ve memur 5 aylık zam oranı da netleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,26, memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,13'lük zammı cebine koydu. Geriye ise nihai rakamı belirleyecek sadece 1 veri kaldı.

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AK PARTİ’DEN MAAŞ ZAMMI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından bakanlıklarda yeni yönetim kadrosu da açıklandı. Yeni dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koltuğunda Vedat Bilgin yerine Vedat Işıkhan’a görev verildi. AK Parti Meclis Grubu Başkanlığı’na ise Abdullah Güler getirildi. Görevi İsmet Yılmaz’dan devralan Güler milyonların en çok merak ettiği konular hakkında çok net mesajlar verdi ve asgari ücret, memur zammı ve emekli zammı için önemli açıklamalarda bulundu.

Güler, “Temmuz ortasına takadar ekonomik olarak vaatlerimizi içerecek, gerek emeklilere, gerek asgari ücret ile çalışanlar, gerek memur maaşlarının 22 bin liraya yükseltilmesi vaatlerimiz konusunda çalışmalarımızı arkadaşlarımız devam ettiriyor. En düşük maaşın üzerinde aylık alanların kriter ve özlük hakları en düşük maaş alanlarla eşitlendi. Refah payının dağıtımı ile beraber çalışma yapılıyor. 15 Temmuz hem memurlar hem de memur emeklileri açısından önem arz ediyor. O tarihe kadar en azından bu vaatlerimizi içeren bir kanun tasarısını görüşmüş olacağız” diye konuştu.

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MEMUR VE EMEKLİYE REFAH PAYI

Memur ve emekliye zamda Temmuz ayı öncesinde sendikalar toplantı trafiğine girecek. Toplantılarda masaya gelecek en net oran ise belli. Bilindiği üzere kamu işçilerinin 2023’ün ikinci yarısında alacağı zam oranı yüzde 45 olarak açıklanmıştı. Tüm bu gelişmeler sonucunda sendikaların memur ve emekli zammı görüşmelerinde bu rakamı baz alarak masaya oturacağı belirtiliyor.

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EMEKLİ MAAŞLARINA KADEMELİ ARTIŞ

En düşük emekli maaşı 7.500 TL olmuştu. Ancak en düşük aylığın yükseltilmesi ile hak kaybına uğrayan daha yüksek maaş alan emekliler için Temmuz ayında kademeli artış sağlanacak. 7.500-10.000 TL arasında maaş alanlara yüzde 45, 10.000-15.000 arasına yüzde 40, 15.000-20.000 arasına yüzde 35 ve 20.000 TL üzerindekilere ise yüzde 30 zam formülü dikkat çekiyor. Öte yandan Temmuz’da en düşük emekli maaşının da yükseltilmesi söz konusu.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM

Emekli bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı öncesi 1100 TL'den yüzde 82 artışla 2000 TL'ye yükseltilmişti. Emekli bayram ikramiyesinin Kurban Bayramı öncesinde 2500-3000 TL bandına yükselmesi bekleniyor. Bayram ikramiyesinin 3000 TL'ye yükselmesi durumunda yüzde 50 zam yapılmış olacak. 2023 yılı içerisindeki zam oranı ise yaklaşık yüzde 173’e yükselecek.

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3600 EK GÖSTERGE İLE MEMUR MAAŞLARI DAHA DA ARTACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük memur maaşının Temmuz ayında 22 bin TL’ye yükseltileceğini açıklamıştı. Ayrıca 4 meslek grubunu kapsayan 3600 ek göstergenin kapsamı değişmiş ve birinci derecedeki tüm memurlar 3600 ek göstergeye dahil edilmişti. Memurlar bu gelişme sonrasında Temmuz ayında 2.000 liraya yakın bir artışı da maaşlarında görebilecekler.

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EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI (Ocak 2023 – YÜZDE 45 EK ZAMLI)

Memur – 11.848 TL – 17.180 TL
Memur Emeklisi – 7.901 TL – 11.456 TL

EN DÜŞÜK SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞI (Ocak 2023 – YÜZDE 45 EK ZAMLI)

SGK (2000 öncesi) – 6.093 TL – 8.835 TL
SGK (2000 sonrası) 3.778 TL – 5.478 TL
Bağ-Kur (Esnaf) – 5.456 TL – 7.911 TL
Bağ-Kur (Tarım) – 4.336 TL – 6.287 TL

Not: Temmuz ayında 7.500 TL'nin altında kalan maaşlar en düşük emekli aylığı olan bu rakama tamamlanacak.

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Enflasyon memur zammı emekli zammı

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