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EMEKLİ-MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2023: Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olur? Enflasyon farkı ne kadar? TÜİK enflasyon oranı bekleniyor

05.06.2023 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve emekli zammı ile kira artış oranına yön verecek olan enflasyon oranı açıklaması bugün TÜK tarafından yapılacak. Öğretmen, polis, zabıta, doktor, bekçi gibi memur ve emekliler için 6 aylık enflasyon rakamları büyük önem arz ediyor. Birçok kişi "2023 Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL? Enflasyon farkı ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. Şimdi gözler Mayıs ayına ilişkin yayımlanacak verilerde. İşte memur ve emekli zammı ile ilgili ayrıntılar...

EMEKLİ-MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2023: Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olur? Enflasyon farkı ne kadar? TÜİK enflasyon oranı bekleniyor

Memur ve emekli zammı ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere TÜİK nisan ayı enflasyon oranı verilerine göre; enflasyon yıllık yüzde 43,68, aylık yüzde 2,39 olarak belirlendi. Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranları yayımlandıktan sonra zam tutarları belli olacak. Memur ve emekli zammı hakkında gelişmeleri takip edenlerin gözü TÜİK'ten gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, İşte memur ve emekli zammı ile ilgili detaylar...

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MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız” açıklamasında bulunmuştu.

Konuya dair son açıklama AK Parti Meclis Grubu Başkanlığı’na getirilen Abdullah Güler'den geldi.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN TL OLACAK

Güler yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Temmuz ortasına takadar ekonomik olarak vaatlerimizi içerecek, gerek emeklilere, gerek asgari ücret ile çalışanlar, gerek memur maaşlarının 22 bin TL'ye yükseltilmesi vaatlerimiz konusunda çalışmalarımızı arkadaşlarımız devam ettiriyor”

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EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşı zammı ve memur zammı konusunda gelişmeler merak konusu olurken beklenen açıklama görevi İsmet Yılmaz’dan devralan Güler'den geldi. Meclis’in işleyiş takvimi oldukça yoğun geçecek.

Öte yandan TEFE TÜFE'ye göre belirlenen TÜİK enflasyon rakamları memur ve emekli maaşı zamları ile Haziran ayı kira artış oranına yön verecek.

TÜİK Haziran ayı enflasyon oranları açıklamasını bugün (5 Haziran 2023 Pazartesi) yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye yükseltilmesi sonrası bu rakamın üzerinde aylık alanlar için de düzenleme yapılacağını açıklamıştı.

AK Parti Meclis Grubu Başkanlığı’na getirilen Abdullah Güler' konuya dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“En düşük maaşın üzerinde aylık alanların kriter ve özlük hakları en düşük maaş alanlarla eşitlendi”

Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Refah payının dağıtımı ile beraber çalışma yapılıyor. 15 Temmuz hem memurlar hem de memur emeklileri açısından önem arz ediyor. O tarihe kadar en azından bu vaatlerimizi içeren bir kanun tasarısını görüşmüş olacağız”

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NİSAN AYI ENFLASYON ORANI

Nisan ayı enflasyon oranı 3 Mayıs 2023 tarihinde TÜİK tarafından yayımlandı.

TÜİK verilerine göre, enflasyon oranı Nisan ayında aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak kayıtlara geçti.

Böylece milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için geriye sadece 2 aylık veri kaldı. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranı sonrası netlik kazanacak.

Nisan ayı enflasyon rakamları ile beraber 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı belli oldu. Buna göre, 4 aylık enflasyon oranı yüzde 15,22 olarak hesaplandı.

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