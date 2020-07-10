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Emekli olamayanlara devlet maaş bağlıyor! Şartları ve tutarı açıklandı...

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.07.2020 15:49 | Son Güncelleme

Halk arasında 65 yaş aylığı olarak bilinen devlet desteği kapsamında emekli olamayanlara hayatlarını idame ettirebilmeleri için maaş veriliyor. Emekli olamayanlar için verilen 65 yaş aylığını; kim alabilir, başvuru şartları nedir ve nasıl başvuru yapılır, maaş ne kadardır, hangi aylarda ve nereden ödeme yapılıyor. Detaylar, 1.7.1976 tarihli ve 2022 sayılı yönetmelik kapsamında sunulmuştur.

Emekli olamayanlara devlet maaş bağlıyor! Şartları ve tutarı açıklandı...

Aktif iş hayatınız boyunca sosyal güvenlik kurumlarına yaptığınız prim ödemeleri sonucunda emekli olmayı isteyebilirsiniz. Ancak bazen aktif iş hayatınızda emeklilik dönemi için herhangi bir prim ödemesini farklı gerekçelerle yapmamış da olabilirsiniz. İşte bu durumda sosyal devlet anlayışını ilke edinmiş ülkeler, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve yardıma muhtaç vatandaşlarının hayatlarını sürdürebilmeleri ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için çeşitli kanunlar veya yönetmelikler çıkarırlar. Bu hususta sosyal devlet anlayışının en güzel örneği olan Türkiye Cumhuriyeti, 65 yaşını tamamlayıp emekli olamayan vatandaşlarını asla yalnız bırakmıyor. Bu doğrultuda 65 yaş aylığı olarak ifade edilen maaş verilir. İşte bu maaşın detayları:

KİM ALABİLİR?

65 yaşını tamamlamış ve emekli olamamışsanız ve de başvuru koşullarına sahipseniz her Türk vatandaşı gibi sosyal devlet anlayışı kapsamında verilen bu maaşa sahip olabilirsiniz.

BAŞVURU ŞARTLARI

65 yaşını tamamlamışsanız,
SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR olarak ifade edilen sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemesi yapmıyorsanız ve bu kurumlardan maaş almıyorsanız,
Muhtaçlık sınırının altında bir geliriniz varsa başvuru yapabilirsiniz.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvuru şartlarına sahipseniz ikametinizdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuru yapabilirsiniz. Bu vakıf illerde valilik, ilçelerde ise kaymakamlık bünyesinde yer alır.
Başvurunuzu şahsen yapmanız gerekiyor. Ayrıca kanuni temsilcinize vereceğiniz vekaletname ile de başvuru yapabilirsiniz.
Kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi amacıyla e-Devlet üzerinden başvuru yapma imkanı bulunuyor.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, başvurunuzdaki bilgiler çerçevesinde titizlikle yaptığı inceleme sonucunda size muhtaçlık belgesi düzenliyor. Aldığınız muhtaçlık belgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna yapacağınız başvuru sonrasında 65 yaş aylığınız tahsis edilmiş olunuyor.

65 YAŞ MAAŞI NE KADARDIR?

2022 sayılı kanunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre başvurusu uygun görülen vatandaşlara maaş ödemesi yapılır. Bu kanunda yapılan son düzenlemeye göre 672 lira 82 kuruşluk bir maaş alabilirsiniz. 2020 yılının ilk 6 aylık enflasyonuna göre temmuz ayında yapılacak artışla birlikte 65 yaş aylığı 711 lira 50 kuruş olacaktır.

HANGİ AYLARDA NASIL ÖDENİR?

65 yaş aylığını almaya hak kazandıysanız ilk maaşınızı ikamet ettiğiniz yerdeki Ziraat Bankası ya da PTT'den alabilirsiniz. Daha sonra istediğiniz bir banka hesabına ödemeleri yönlendirme şansına sahipsiniz. Ayrıca önceden üç ayda bir olarak verilen bu ödeme, bir süre önce aylık olarak verilmeye başlandı. Bu kapsamda vatandaşlar 65 yaş maaşlarını aylık olarak çekebiliyorlar.

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