Emekli olan herkesi ilgilendiriyor! Tercih yaparken dikkat: 1750 TL...

Yıllarca çalışıp emeklilik hayaline kavuşan pek çok vatandaşı zor bir tercih bekliyor. 2017 yılının Mart ayından beri hem devlet bankaları hem de özel bankalar yeni emeklilere promosyon verirken, bu promosyonlar 3 yılda bir tekrarlanıyor. Bu yüzden 13 milyona yakın emeklinin banka tercihi yaparken verilen promosyonları dikkate alması çok çok önemli.

EMEKLİLERE 3 YILDA BİR PROMOSYON VERİLİYOR

3 yılda bir bankalardan promosyon alan emekliler banka tercihlerini bu promosyonlara göre yapıyor. Çiçeği burnunda emekliler de ilk maaşlarıyla birlikte bu ek gelire kavuşuyor. Emeklilerin kendilerini tercih etmeleri için adeta yarışan bankalar promosyon miktarını nerede emekli maaşı kadar yaptı. 1750 TL’ye varan promosyon miktarları bulunurken, emeklilerin dikkatli olması gerekiyor.

BANKALAR EMEKLİLERE NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Hem kamu hem de devlet bankaları emeklilere 3 yılda bir olmak üzere promosyon veriyor. 3 yıl seçtiğiniz bankadan emeklilik sözünüze alacağınız promosyon miktarını banka banka sıraladık. İşte o liste:

AKBANK: 30 Haziran'a kadar maaşını taşıyanlara 1.200, 1.500, 1.750 lira.