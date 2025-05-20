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Emekli olduktan sonra başladı! 'Bu kadar iyi olduğumu bilmiyordum' İlgi odağı oldu, bir tanesini 15 günde yapıyor...

Afyonkarahisar'da emekli olduktan sonra maket ve minyatür yapmaya başlayan Hasan Şenyiğit, görenleri hayran bırakıyor. Şenyiğit, belli bir ölçek kullanmadan kendisinin belirlediğini ifade ederek, "Maketler büyüklüğü ve detayına göre 15 gün ila 1 ay sürüyor" sözlerini sarf etti.

Emekli olduktan sonra başladı! 'Bu kadar iyi olduğumu bilmiyordum' İlgi odağı oldu, bir tanesini 15 günde yapıyor...

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Yaşayan Miras Festivali’ne katılan maket ve minyatür sanatçısı Hasan Şenyiğit eserleri ile katılımcıların ilgi odağı oldu.

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Şenyiğit, köy evleri ile birlikte eski dönemlerdeki okulların sınıflarını, öküz arabaları gibi bir çok objeyi minyatür olarak yapabiliyor. Sanatını anlatan Şenyiğit, eserlere olan ilgiden memnun olduğunu ifade etti.

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15 GÜN VEYA 1 AYDA TAMAMLIYOR

Şenyiğit, "Bu sanata emekli olduktan sonra başladım. Bu kadar iyi yapabildiğimi de bilmiyordum. Gördüğümüzü ve eskiden yaşadığım ortamlardaki objeleri yapıyorum. Kısacası hatırladıklarımı yapıyorum. Belli bir ölçek kullanmıyorum, kendim ölçeklendiriyorum. Maketler büyüklüğü ve detayına göre 15 gün ila 1 ay sürüyor" diye konuştu.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar emekli
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