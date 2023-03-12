Emekli olmadan maaş almak mümkün: Aylık 2 bin 604 TL hesaplara yatıyor! İşte şartlar...

Emeklilik için EYT çalışmalarında sona gelindi. İlk maaş nisan ayı itibarıyla hesaplara yatmaya başlayacak. Ancak her ay maaş alabilmek için emeklilik şartı aranmıyor. Bakanlık, şartlara uyan kimselere her ay 2 bin 604 TL tutarında ödeme yapıyor. Ödeme alabilmek için kişinin dar gelirli ve sosyal güvencesi olmaması gerekiyor. İşte detaylar...

HER AY 2 BİN 604 TL ÖDEME YAPILIYOR

SGK ya da BAĞ-KUR kurumunlarından emekli olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar üç ayda bir yaşlılık aylığı alabiliyor. Senede dört defa ödenen bu maaş mart, haziran, eylül ve aralık aylarında yatıyor. İlk ödemeler Ziraat Bankası sonraki ödemeler ise PTT aracılığıyla yapılıyor.

Bu yıl asgari ücrete yapılan zam ile beraber yaşlılık aylığı miktarı da yükseltildi. Asgari ücrete yapılan yüzde 54,66 oranınında zammın ardından, 2022'de bin 684 TL olan yaşlılık aylığı bu yıl 2 bin 604 TL'ye yükseltildi.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

65 yaş aylığı başvuru şartları şu şekildedir;

65 yaş üstü olmak,

T.C. vatandaşı olmak,

Sosyal güvencesi olmamak ve bunu valilik ve kaymakamlık aracılığıyla kanıtlamak,

Nafaka almıyor olmak,

Sağlık sigortasına sahip olmamak,

Hane halkı net gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olması,

Sosyal Hizmetler Kanunu'na göre harçlık almıyor olmak.

65 YAŞ AYLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

65 yaş aylığı başvurusu yapabilmek için valilik veya kaymakamlığa bağlı defterdar veya mal müdürlüklerinden başvuru evraklarını temin etmek ve eksiksiz doldurmak gerekli. Ardından il ya da ilçe idare kurulundan muhtaçlık belgesi alınır. Bu belgeler SGK Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğüne gönderilir. Belgelerin incelenmesinin ardından kişilerin aylık alıp almayacağına karar verili.



