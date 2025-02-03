Emekli olmak için 60 yaşını bekleyenlere kötü haber! 'Lafı uzatmaya gerek yok' peyderpey geliyor

Emekli olabilmek için 3 şart gerekiyor. Yaş, prim ödeme günü ve belirli bir süre sigortalı olarak çalışmak. Erken emekli olabilmek için aranan en önemli şart ise ilk sigortalı olarak işe başladığınız tarih ve çalışmalarınızın ne kadar eski tarihli olduğuna bakılıyor.

KİMLER 65 YAŞ EMEKLİLİKTEN ETKİLENMEYECEK?

30 Nisan 2008 tarihinden önce 1 gün bile sigortalı çalışanlar 65 yaş yaş emekliliğinden etkilenmeyecek. Bu grupta 09.09.1999-30.04.2008 döneminde ödenmiş primli sigortası olan emeklilikte kademe bekleyenler yer alıyor.

50 yaşında emekli olacaklar geç emekli olacağını düşünürken 65 yaş emekliliği yavaş yavaş geliyor. Türkiye gazetesinde köşe yazısında 65 yaş emekliliği hakkında yaş SGK Başuzmanı İsa Karakaş, önemli açıklamalarda bulundu. Karakaş, 65 yaş emekliliğin yavaş yavaş geldiğini belirterek, Lafı hiç uzatmaya gerek yok, bugün işe başlayan işçi, memur, esnaf ve diğer tüm kişiler artık 58-60 yaşında emekli olamayacaklar" dedi.

EMEKLİLİKTE KADEME BEKLEYENLER...

Karakaş, "Mevcut düzenlemeye göre emeklilikte kademe bekleyenlerden kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve SSK’lılar için 7.000 gün, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sigortalıları için ise 9.000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla emekli olmak söz konusudur" sözlerini kullandı.

SSK'DAN ERKEN EMEKLİ OLMAK DAHA AVANTAJLI

Erken emeklilikte belirleyici unsurları da aktararak SSK'dan emekli olunmasının daha avantajlı olunduğunu belirten Karakaş, "SSK’dan erken emekliliğin daha az prim gerektirmesi nedeniyle Bağ-Kur ve Emekli Sandığına göre daha avantajlı olmasıdır" dedi.

EMEKLİLİK YAŞI 65 Mİ OLUYOR?

65 yaş emeklilik için Karakaş, şu cümleleri kurdu:



"2006’da başlayan SGK reformunun Ekim/2008 yılında yürürlüğe konan düzenlemesine göre 40 yıla varan bir kademeli geçiş öngörülmüştür. Şimdi artık makas tamamen kapanıyor. 30 Nisan 2008 tarihinden sonra işe girenler ise 01.01.2036 tarihine kadar yukarıda belirtilen gerekli primleri ne zaman doldurulursa aşağıdaki tabloda belirtilen tarihlere göre emeklilik yaşları belirlenecektir: