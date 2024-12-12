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Emekli olmak için kararsız olanlar dikkat: Özgür Erdursun 'Resmi Gazete'de yayımlanmadan acele edin' deyip milyonları uyardı!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
12.12.2024 08:01
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2024'ün bitmesine artık sayılı gün kaldı. Milyonlar emeklilik dilekçelerini hazırlamaya başlarken yüzde 30 daha az aylık alma riski nedeniyle ellerini çabuk tutmaya başladı. Kamu çalışanları için 14 Ocak, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise 31 Aralık tarihine kadar dilekçelerin verilmesi gerekiyor. Konu ile ilgili SGK Uzmanı Özgür Erdursun, vatandaşları bir kez daha uyardı.

Emekli olmak için kararsız olanlar dikkat: Özgür Erdursun 'Resmi Gazete'de yayımlanmadan acele edin' deyip milyonları uyardı!

2025 yılına artık çok az kaldı! Asgari ücret, memur ve emekli zamları derken bir de emeklilik müracaatı tarihine göre yüzde 30 oranı kadar kaybın yaşanma durumu da gündemde. 2025 yılında emekli olanların 2024 yılında emekli olanlara göre yüzde 30 daha az maaş alacak olması binlerce vatandaşın emeklilik dilekçesini vermesine neden oldu.

Dünya Gazetesi'ndeki köşesinde emeklilik dilekçesini vermek için bekleyen vatandaşları uyaran SGK Uzmanı Özgür Erdursun, kamu çalışanlarının 2024 emeklisi sayılmaları için 14 Ocak 2025'e kadar; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2024 emeklisi sayılması için 31 Aralık 2024 tarihine kadar emeklilik müracaatını gerçekleştirmeleri gerektiğini söyledi.

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1 Ekim 2008'den önce memur olanların ise emeklilik müracaat­larında güncelleme katsayı­ları nedeniyle herhangi bir kayıp yaşamayacak. Ayrıca, emekli olduktan sonra Sosyal Güvenlik Destek Primi ile çalışılıp çalışılmayacağını merak edenler için ise Erdursun şunları aktardı:

"Emekli aylıkları ve çalışırken elde ettikleri maaşlarına gö­re gelir gider hesabı yaparak bu süreçte emekli olup olma­maya karar vermeleri gerekmektedir"

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Engelli (vergi indirimli) emeklilik konusuna da değinen Erdursun, engelli emekliliğin iptal edileceğini söyleyerek şunları belirtti:

"TBMM’ye Ak Parti tarafın­dan 25 Kasım 2024 tarihinde sunulan kanun teklifinde, vergi indirimli yani engel­li emekliliği konusunda çok önemli bir değişiklik yapı­lacak. Tabiri yerinde ise hü­kümet engelli emekliliğini o kadar zor bir hale getirecek ki, engelli emekliliğini iptal edecekler diyebiliriz"

Kanunun Resmi Gazete'de yayımlandan vergi indirimli emekli olunmasının bir şans olduğunu izah eden Erdursun, haktan yararlanmak isteyenlerin ellerini çabuk tutması gerektiğinin altını çizdi.

Anahtar Kelimeler:
emekli Özgür Erdursun
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