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Emekli olmak isteyen ev kadınlar için 2 formül! Bu fırsatı mutlaka değerlendirin

31.08.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli olmak için gün sayan pek çok kişinin yanında, ev hanımı olan kadınlar da emekli olabilmenin yollarını arıyor. Güzel haberi verelim, ev hanımları da iki formülle emekli olabilir. Son başvuru tarihine dikkat.

Emekli olmak isteyen ev kadınlar için 2 formül! Bu fırsatı mutlaka değerlendirin

İş bulamamaktan, hastalıktan, evlilikten ve çocuktan dolayı çalışma yaşamını bırakarak ev hanımı olan pek çok kadın, emekli olamayacağı endişesini yaşayarak büyük bir üzüntü içerisine giriyordu. Ancak şimdi onların da emekli olabilmelerinin yolu açıldı. İşte ev hanımların emekli olması için iki formül ve son başvuru tarihi…

EV HANIMLARI NASIL EMEKLİ OLUR?

Ev hanımlarının emekli olabilmeleri için 2 formül öne çıkmaktadır. Bunlardan birincisi çalışmadan prim ödeyerek emekli olunabildiği gibi, evde ürettiğini satanlara da sigorta kolaylığı bulunuyor.

EV HANIMLARI KENDİLERİNİ SİGORTA YAPTIRABİLİR

Hiçbir sigortası olmayan ya da çalışmayan ev kadınları 18 yaşından büyük olmaları şartı ile SGK'ya giderek kendilerini sigortalı yaptırabilir.

Bu şekilde her ay prim ödeyerek emeklilik hakkına kavuşabilir, aynı zamanda sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilir. Üstelik bakmakla yükümlü oldukları kişiler de bu hakkı kullanabilir.

DIŞARIDAN YATIRILAN SİGORTA TUTARI NE KADAR?

Ödenecek primler asgari ücrete göre belirleniyor. Brüt asgari ücretin yüzde 32'sini ödeyerek isteğe bağlı sigortalı olunuyor. Bu yıl için en düşük prim miktarı aylık bin 144 lira. En çok da 7.5 katı yatırılabiliyor.

VERGİSİZ ESNAFLIK İMKANI DA BULUNUYOR

Evde kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınlar için 'esnaf muaflığı' devreye giriyor. Esnaf muafiyet belgesi alanlar, vergi vermiyor, SGK'ya başvurarak da sigortalı oluyor.

Bu yıl için 28 gün üzerinden prim yatıran, 30 gün çalışmış sayılıyor. Buna göre ödenecek prim tutarı aylık bin 68 lira. Bu şekilde sigortalı olan kadınlara hem sağlıktan yararlanma hem de emeklilik yolu açılıyor.

YAPILANDIRMA İÇİN SON BAŞVURU TARİHİNİ KAÇIRMAYIN

Son çıkarılan yapılandırma kanunu, Nisan 2021 ve önceki aylara ilişkin olup başvuru tarihi itibariyle ödeme imkanı ortadan kalkmayan isteğe bağlı sigorta primlerinin de yapılandırılmasına olanak veriyor.

Bu ay başvuranlar da geçen yılın Eylül ayından sonraki döneme ait prim borçlarını yapılandırabilecek. Borcun meydana geldiği tarihteki ana para tutarını enflasyon farkı ile peşin veya taksitle ödeme imkanı bulunuyor. Peşin ödeyenlerin enflasyon farkının yüzde 90'ı silinecek. Bu kapsamda olup da yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin 30 Eylül'e kadar başvuruda bulunması gerekiyor.


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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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