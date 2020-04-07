Emekli olmayacağım, SGK primlerin iadesini alabilir miyim?

Emekli olamayan vatandaşlara Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından toplu olarak ödeme yapılır. Emeklilik için yaşı doldurmasına rağmen prim günlerini tamamlayamayan yahut tamamlama ihtimali bulunmayan sigortalılar prim ödemesi adı altında yatırdıkları parayı geri alabilirler. SGK'dan prim ödemesi iadesi alabilmesi için kişilerin belirlenen şartlara uygun olması ve başvurularını iletmeleri gerekir.

Sosyal Güvenlik mevzuatı kapsamında; yaşı gelmesine rağmen emeklilik şartlarını yerine getiremeyen vatandaşların yanı sıra; çalışırken esas kazanç limitini aşan miktarda prim ödemesi yapanlar tarafından da prim iadesi talep edilir. Peki prim iadesi nedir? Nasıl alınır? Şartları nelerdir? Kimler bu haktan yararlanabilir? İşte, SGK prim iadesine dair merak edilen bütün detaylar...

PRİM İADESİ NEDİR? KİMLER ALABİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaş şartını doldurmasına rağmen emeklilik hakkını elde edemeyen vatandaşların kuruma ödediği primleri geri almasının önünü açtı. Prim geri ödemesi yaşlılık toptan ödemesi olarak isimlendirilir. Devlet memurlarında ise başka bir prosedür işler ve kesenek iadesi şeklinde ödeme yapılabilir.