Emekli olmayacağım, SGK primlerin iadesini alabilir miyim?

Emekli olamayan vatandaşlara Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından toplu olarak ödeme yapılır. Emeklilik için yaşı doldurmasına rağmen prim günlerini tamamlayamayan yahut tamamlama ihtimali bulunmayan sigortalılar prim ödemesi adı altında yatırdıkları parayı geri alabilirler. SGK'dan prim ödemesi iadesi alabilmesi için kişilerin belirlenen şartlara uygun olması ve başvurularını iletmeleri gerekir.
Sosyal Güvenlik mevzuatı kapsamında; yaşı gelmesine rağmen emeklilik şartlarını yerine getiremeyen vatandaşların yanı sıra; çalışırken esas kazanç limitini aşan miktarda prim ödemesi yapanlar tarafından da prim iadesi talep edilir. Peki prim iadesi nedir? Nasıl alınır? Şartları nelerdir? Kimler bu haktan yararlanabilir? İşte, SGK prim iadesine dair merak edilen bütün detaylar...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaş şartını doldurmasına rağmen emeklilik hakkını elde edemeyen vatandaşların kuruma ödediği primleri geri almasının önünü açtı. Prim geri ödemesi yaşlılık toptan ödemesi olarak isimlendirilir. Devlet memurlarında ise başka bir prosedür işler ve kesenek iadesi şeklinde ödeme yapılabilir.
Sigortalı vatandaşların vefat etmesi halinde hak sahibi konumundaki kanuni mirasçıları devreye girerek parayı alabilirler. Kanuni mirasçıların prim iadesini alması için SGK tarafından dul ve yetim maaşının bağlanmamış olması gerekir.
Prim iadesi almak için kişilerin belirlenen şartlara uygun olması gerekir.
Prim iadesi alabilmek için kişilerin başvurularını Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden iletmesi gerekir. Kişilerin ikamet adreslerine en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerine ya da Sosyal Güvenlik Kurumu İlçe Merkezlerine dilekçe ile başvurularını iletmesi mümkündür. Kurumun yapılan başvuruyu incelemesinin ardından belirlenen şartlara uygun olan kişilere prim ödemelerinin iadesi yapılır.
Prim iadesi alan vatandaşlar sonraki dönemde yeniden emeklilik sistemine dahil olabilirler. Ancak kişilerin emekliliği hak edebilmesi için yazılı başvuruda bulunması şarttır. Yazılı başvurunun hemen ardından ise SGK'ya alınan toptan ödemenin güncel tutarında ödeme yapılmalıdır. Toptan ödemenin yapıldığı tarih ile kuruma emeklilik için yazılı isteğin iletildiği zaman arasında geçen süreye ilişkin her yıl düzenlenen güncel tutar üzerinden geri ödeme gerçekleştirilir.
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