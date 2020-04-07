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Emekli olmayacağım, SGK primlerin iadesini alabilir miyim?

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.04.2020 14:43 | Son Güncelleme

4A (SSK) ve 4B (BAĞ-KUR) bünyesinde sigortalı olarak çalışanlar emeklilik zamanını iple çekerler. Emekli aylığı, çalışanların emeklerinin karşılığı niteliğinde yaşlandıkları dönemde gelir güvencesi olarak ödenir. Emeklilik zamanını hesaplayıp ümidini kaybeden vatandaşlar "emekli olmayacağım, SGK primlerinin iadesini alabilir miyim?" sorusuna cevap aramaya başladı.

Emekli olmayacağım, SGK primlerin iadesini alabilir miyim?

Emekli olamayan vatandaşlara Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından toplu olarak ödeme yapılır. Emeklilik için yaşı doldurmasına rağmen prim günlerini tamamlayamayan yahut tamamlama ihtimali bulunmayan sigortalılar prim ödemesi adı altında yatırdıkları parayı geri alabilirler. SGK'dan prim ödemesi iadesi alabilmesi için kişilerin belirlenen şartlara uygun olması ve başvurularını iletmeleri gerekir.

Sosyal Güvenlik mevzuatı kapsamında; yaşı gelmesine rağmen emeklilik şartlarını yerine getiremeyen vatandaşların yanı sıra; çalışırken esas kazanç limitini aşan miktarda prim ödemesi yapanlar tarafından da prim iadesi talep edilir. Peki prim iadesi nedir? Nasıl alınır? Şartları nelerdir? Kimler bu haktan yararlanabilir? İşte, SGK prim iadesine dair merak edilen bütün detaylar...

PRİM İADESİ NEDİR? KİMLER ALABİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaş şartını doldurmasına rağmen emeklilik hakkını elde edemeyen vatandaşların kuruma ödediği primleri geri almasının önünü açtı. Prim geri ödemesi yaşlılık toptan ödemesi olarak isimlendirilir. Devlet memurlarında ise başka bir prosedür işler ve kesenek iadesi şeklinde ödeme yapılabilir.

Sigortalı vatandaşların vefat etmesi halinde hak sahibi konumundaki kanuni mirasçıları devreye girerek parayı alabilirler. Kanuni mirasçıların prim iadesini alması için SGK tarafından dul ve yetim maaşının bağlanmamış olması gerekir.

PRİM İADESİ ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Prim iadesi almak için kişilerin belirlenen şartlara uygun olması gerekir.

  • 4A (SSK) kapsamında sigortalı olarak bir işte çalışmamak veya 4B (BAĞ-KUR) bünyesinde kendi işini yürütmemek gereklidir. BAĞ-KUR'luların iş yerini kapatmış ya da devretmiş olması önemlidir.
  • Normal şartlarda emeklilik için geçerli olan; yaş, prim ödemesi ve sigortalılık süresinden en az 2 tanesinin tamamlanmış olması şarttır. Erkeklerin 25 yıllık; kadınların 20 yıllık hizmet süresini doldurması gerekir. Aynı zamanda erkekler için 60; kadınlar için 58 yaş emeklilik için önemlidir.
  • Toptan ödemenin değerlendirilmesinde 2008 tarihi büyük önem taşır. 4A (SSK) sigorta kolu için 2008 yılından önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primleri; 2008 yılından sonra ise sadece işçi primleri geri alınabilir.
  • 4B (BAĞ-KUR) sigorta kolu için tarih ayrımı yapmadan tüm primler geri verilmektedir.
  • Genel Sağlık Sigortası için ödenen primler, doğum borçlanması, askerlik borçlanması veya yurt dışı borçlanması için yapılan prim ödemeleri iade edilmez.

PRİM İADESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Prim iadesi alabilmek için kişilerin başvurularını Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden iletmesi gerekir. Kişilerin ikamet adreslerine en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerine ya da Sosyal Güvenlik Kurumu İlçe Merkezlerine dilekçe ile başvurularını iletmesi mümkündür. Kurumun yapılan başvuruyu incelemesinin ardından belirlenen şartlara uygun olan kişilere prim ödemelerinin iadesi yapılır.

PRİM İADESİ ALANLARIN EMEKLİLİK HAKKI ORTADAN KALKAR MI?

Prim iadesi alan vatandaşlar sonraki dönemde yeniden emeklilik sistemine dahil olabilirler. Ancak kişilerin emekliliği hak edebilmesi için yazılı başvuruda bulunması şarttır. Yazılı başvurunun hemen ardından ise SGK'ya alınan toptan ödemenin güncel tutarında ödeme yapılmalıdır. Toptan ödemenin yapıldığı tarih ile kuruma emeklilik için yazılı isteğin iletildiği zaman arasında geçen süreye ilişkin her yıl düzenlenen güncel tutar üzerinden geri ödeme gerçekleştirilir.

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