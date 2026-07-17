FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Emekli olup çalışacaklar için Özgür Erdursun o tarihi işaret etti

Emekli olduktan sonra çalışmayı planlayanlar için sistemden farklı uygulamalar yer alabiliyor. Milyonlarca kişinin merak ettiği kritik detayları Özgür Erdursun aktardı.

Emekli olup çalışacaklar için Özgür Erdursun o tarihi işaret etti
Hande Dağ

Emekli olup sonrasında çalışmaya devam etmeyi planlayanların merak ettiği konular arasında Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) yer alıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'dan milyonların merak ettiği konuyla alakalı değerlendirmeler geldi.

Emekli olup çalışacaklar için Özgür Erdursun o tarihi işaret etti 1

Dünya Gazetesi'ndeki yazısında SGDP uygulamasının sanıldığı gibi tüm emekliler için geçerli olmadığını belirten Özgür Erdursun, hangi kuralların uygulanacağının, ilk defa sigortalı olunan tarihe göre değiştiğini vurguladı.

Sosyal Güvenlik Destek Primi'nin (SGDP), emekli aylığı bağlandıktan sonra çalışmaya devam eden bazı sigortalılar için uygulanan prim sistemi olduğunu belirten Erdursun, uygulamada emekli aylığının kesilmediğine, emekli çalışmaya devam ederken işveren tarafından SGK’ya destek primi ödendiğine vurgu yaptı.

Emekli olup çalışacaklar için Özgür Erdursun o tarihi işaret etti 2

"EN ÖNEMLİ AYRIM İLK SİGORTALILIK TARİHİ"

Erdursun, söz konusu sistemin tüm emekliler için geçerli olmadığını, en önemli ayrımın ise ilk sigortalılık tarihi olduğunu işaret etti. Emeklilikten sonra çalışırken uygulanacak olan kuralların, emekli olunan tarihe göre değil de ilk defa sigortalı olduğu tarihe göre belirlendiğini belirten Erdursun, dolayısıyla aynı gün emekli olan iki kişi hakkında farklı uygulamaların yapılabildiğine işaret etti.

Emekli olup çalışacaklar için Özgür Erdursun o tarihi işaret etti 3

Erdursun "1 Ekim 2008 ve sonrasında ilk kez sigortalı olanlar 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk kez sigortalı olanlar emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlarlarsa önemli bir sonuçla karşılaşıyor. Bu kişilerin emekli aylıkları çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme döneminden itibaren kesiliyor. Yani bu kişiler hem emekli aylığını alıp hem de SGDP kapsamında çalışamıyor" dedi. Devamında Erdursun şu bilgileri verdi:

"Çalışmaya başladıkları andan itibaren;
-Kısa vadeli sigorta primi,
-Uzun vadeli sigorta primi,
-Genel sağlık sigortası primi

Normal çalışanlar gibi ödeniyor. Çalışmaları sona erdiğinde ise emekli aylıkları yeniden bağlanıyor. Üstelik bu yeni çalışma süreleri ve ödenen primler dikkate alınarak aylıkları yeniden hesaplanıyor. Kısacası, 2008 sonrası sigortalılar için SGDP uygulaması bulunmuyor"

Emekli olup çalışacaklar için Özgür Erdursun o tarihi işaret etti 4

1 Ekim 2008 öncesinde sigortalı olanlar için de bilgi veren Erdursun, ilk kez 1 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı olanları açısından eski sistemin devam ettiğini belirtti. Bu kişilerin emekli olduktan sonra hizmet akdiyle çalışmaları durumunda emekli aylıklarının kesilmediğini aktaran Erdursun, işverenleri tarafından SGK'ya Sosyal Güvenlik Destek Primi ödendiğini, dolayısıyla hem emekli aylığı alınabildiğini hem de çalışılabildiğini kaydetti.

Emekli olup çalışacaklar için Özgür Erdursun o tarihi işaret etti 5

SGDP PRİMİNİ KİM ÖDÜYOR?

Çalışanların en çok merak ettiği noktalardan bir tanesi de SGDP primini kimin ödediği konusu. Bununla alakalı Özgür Erdursun, hizmet akdiyle çalışan emeklilerde SGDP'nin yükümlüsünün işveren olduğunu, prime esas kazanç üzerinden hesaplanan yüzde 32 oranındaki SGDP'nin işveren tarafından SGK'ya ödendiğini belirtti. Emekli aylığında ayrıca SGDP kesintisi yapılmadığını vurgulayan Erdursun "Tarımda çalışan emekliler için durum farklı, Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunan emeklilerin aylıkları kesilmez. Bu kişiler hakkında SGDP hükümleri uygulanmaz" dedi.

Emekli olup çalışacaklar için Özgür Erdursun o tarihi işaret etti 6

Erdursun, benzer şekilde, hizmet akdiyle çalışılması sebebiyle emekli olduktan sonra kendi adına tarımsal faaliyette bulunanlar için de aylık kesintisi ve SGDP uygulamasının söz konusu olmadığını aktardı.

Kamu kurumlarında çalışan emekliler için de durumu açıklayan Erdursun, "5335 sayılı Kanun gereği emeklilerin kamu kurumlarında çalışmasına ilişkin özel kurallar bulunuyor. Genel kural olarak, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra kamu kurumlarında göreve başlayan emekliler aylıklarını kestirmeden çalışamıyor" dedi. Erdursun şu bilgileri aktardı:

"-Bu kişiler hakkında SGDP uygulanmıyor.
-Normal sigortalılık hükümleri uygulanıyor ve emekli aylıkları kesiliyor.
-Ancak kanunlarda açıkça istisna tanınan görevlerde çalışanlar bu uygulamanın dışında tutuluyor"

Emekli olup çalışacaklar için Özgür Erdursun o tarihi işaret etti 7

Yurt dışı borçlanmasıyla emekli olanlar için ise Erdursun, 3201 sayılı Kanun kapsamında yurt dışı hizmetlerini borçlanarak emekli olanlar açısından da uygulamanın değiştiğini belirtti. Erdursun, 19 Haziran 2012 tarihine kadar Türkiye’de yeniden çalışmaya başlayanların aylıkları kesiliyor olduğunu, bu tarihten sonra yapılan düzenlemeyle, yurt dışı borçlanmasıyla emekli olanların Türkiye’de çalışmaları halinde SGDP kapsamında çalışabilmelerine imkân sağlandığını vurguladı.

Emekli olup çalışacaklar için Özgür Erdursun o tarihi işaret etti 8

Harp malulleri ve vazife malulleri için özel düzenleme olduğuna işaret eden Erdursun, harp malulleri ile terörle mücadele ve vazife malullüğü kapsamında aylık alan kişiler için ayrı hükümler uygulandığını belirtip bu kişilerin çalışmaya başladıklarında çoğu durumda aylıklarının kesilmediğini aktardı. Erdursun şu bilgileri kaydetti:

"-Haklarında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanıyor.
-İstemeleri halinde uzun vadeli sigorta kollarına da tabi olabiliyorlar.
-Bu gruptakilerden genel sağlık sigortası primi alınmıyor."

Emekli olup çalışacaklar için Özgür Erdursun o tarihi işaret etti 9

Erdursun, SGDP ödenen sürelerin emekliliğe katkı sağlamadığını, emeklilik için sigortalılık süresine eklenmediğini, hizmet birleştirmesinde dikkate alınmadığını ve primlerin toplu olarak geri verilmediğini belirtti. Diğer yandan Erdursun, 4/a kapsamında çalışan emekliler açısından iş kazası ve meslek hastalığı sigortası haklarının devam ettiğini kaydetti.

Emekli olup çalışacaklar için Özgür Erdursun o tarihi işaret etti 10

Emeklilikten sonra çalışmanın kurallarının herkes için aynı olmadığını belirten Erdursun, özellikle 1 Ekim 2008 tarihinin, SGDP uygulaması açısından en önemli dönüm noktası olduğunu vurguladı. Erdursun "Bu tarihten önce sigortalı olanlar çoğunlukla emekli aylıklarını almaya devam ederek çalışabilirken, 1 Ekim 2008 ve sonrasında ilk kez sigortalı olanlar emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başladıklarında emekli aylıkları kesilecek ve SGDP yerine normal sigortalılık hükümlerine tabi olacaklardır" dedi. Erdursun, bu nedenle, emeklilik planı yapanların, sadece emeklilik tarihine değil, ilk sigortalılık tarihlerine göre hangi kurallara tabi olduklarını da mutlaka öğrenmeleri gerektiğini belirtti.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KOSGEB düğmeye bastı: 5 milyon liraya varan yeni kredi desteğiKOSGEB düğmeye bastı: 5 milyon liraya varan yeni kredi desteği
Altında son 6 haftanın en kötüsü: Dev banka rakam verip uyardıAltında son 6 haftanın en kötüsü: Dev banka rakam verip uyardı

Anahtar Kelimeler:
çalışan emekli Özgür Erdursun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'ın isteği ortaya çıktı: "ABD saldırısında..."

İran'ın isteği ortaya çıktı: "ABD saldırısında..."

Kuyumcu soydu, 2 saatte yakalandı: İnternetten araştırmış

Kuyumcu soydu, 2 saatte yakalandı: İnternetten araştırmış

Galatasaray'da Okan Buruk isim vererek transferleri açıkladı!

Galatasaray'da Okan Buruk isim vererek transferleri açıkladı!

4 isim tutuklandı: Aralarında İlyaş Yalçıntaş da var

4 isim tutuklandı: Aralarında İlyaş Yalçıntaş da var

12. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! IBAN mağdurlarını da içeriyor

12. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! IBAN mağdurlarını da içeriyor

Depozito iadesinde kurallar değişti! Yeni uygulama yarın başlıyor

Depozito iadesinde kurallar değişti! Yeni uygulama yarın başlıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.