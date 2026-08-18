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Altın bir aşağı bir yukarı: Sefer Şener Eylül ayını işaret etti

Altın fiyatlarındaki yükselişler kadar düşüşler de yatırımcıların radarında. Yeni güne düşüşle başlayan altında etkili olan faktörler araştırılırken bir yandan da altının önümüzdeki dönemde seyrinin ne olacağı merak ediliyor. Uzman isim, altını etkileyen faktörleri işaret edip kritik değerlendirmelerde bulundu.

Altın bir aşağı bir yukarı: Sefer Şener Eylül ayını işaret etti
Hande Dağ

Altın bir süredir devam eden yükselişinde 18 Ağustos 2026 Salı günü itibarıyla yeni güne düşüşle başladı. Bundan sonra altında düşüş mü yoksa yükseliş mi beklendiği merak ediliyor. Altını etkileyen faktörlere değinen Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener, yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.

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Altın bir aşağı bir yukarı: Sefer Şener Eylül ayını işaret etti 1

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ALTINDAKİ DÜŞÜŞ VE YÜKSELİŞLERİN NEDENİ

TGRT Haber canlı yayınında konuşan Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener, altınla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Doğal olarak konjonktürel riskler yani bu savaşla ilgili her gün farklı mesaj gelmesi, arkasından petrol fiyatlarının değişmesi, enerji fiyatlarının altının birinci belirleyicisi şu anda. Yani geçen haftadan farklı olarak bu hafta işte Sayın Trump özellikle İran'la anlaşma yapmayabileceklerini gündeme getirdi. Doğal olarak da son iki gündür petrol fiyatları 90 doların üzerini görmüş oldu aslına bakıldığında. Şimdi bir defa belirleyici unsur bu, şu anda görüldüğü kadarıyla. Yani hani enerji fiyatları yukarı taşındığı sürece bu risklerden dolayı o zaman bütün kıymetli metaller hani altın başta olmak üzere gümüş de buna dahil fiyatı aşağı yönlü geliyor. Daha öncesi haftalardaki yükselişinin ana nedeni de bu aslında. Yani orada olumlu mesajlar vardı. Barış anlaşmasının devam edeceği beklentisi vardı. Dolayısıyla petrol fiyatları da 80 dolarlı seviyelere hatta 80 doların da altına çekilmişti.

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Altın bir aşağı bir yukarı: Sefer Şener Eylül ayını işaret etti 2

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EYLÜL AYINDAKİ FED KARARINI İŞARET ETTİ

Enerji fiyatları, konjonktürel riskler diyoruz ama artık küresel çapta altının fiyatını, kıymetli metallerin fiyatlarını belirleyen tek unsur yok. Yani bir taraftan bu etkiliyor ama bir taraftan da bütün yatırımcılar Eylül ayında Fed'den gelecek kararı bekliyor aslına bakıldığında. Yani tek bir unsurla hareket etmek mümkün değil artık. Yani sadece petrol yükseliyor, konjonktürel risk var, bu da altın fiyatlarını aşağı çekiyor demek mümkün değil. Çünkü özellikle belirleyici unsur bundan sonraki sürece petrol fiyatlarının yükselmesi enflasyona neden oluyor, enflasyonun neden olması da doğal olarak merkez bankalarında faiz artışı beklentisini ortaya çıkarıyor. İşte bu sebepler aslında bir taraftan bakıldığında savaş riski evet altın fiyatlarını düşürüyor enerji fiyatları dolayısıyla, ama bir taraftan da savaş riski enflasyon oluşturduğu için yüksek faiz demek olduğu için altındaki fiyat çekilmeleri oluyor.

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Altın bir aşağı bir yukarı: Sefer Şener Eylül ayını işaret etti 3

Fakat Eylül ayında özellikle Eylül ayının ortasında Fed'in bir kararı olacak. Yani Fed Eylül ayında faiz artışı mı yapacak, indirim mi yapacak yoksa sabit mi bırakacak? Bu çok önem arz ediyor bundan sonraki süreçte. Çünkü sadece bakın enerji fiyatları değişmiyor. Amerikan tahvil faizlerinde çok ciddi değişim var geçen haftaya göre bu hafta içerisinde. İşte bu altın fiyatlarını geriletiyor. O yüzden yatırımcılarımız, vatandaşlarımız özellikle yatırım yaparken sadece savaşa odaklı ya da sadece enerji fiyatlarına odaklı bakmaması gerekiyor. O yüzden diyoruz ki asıl belirleyici unsur, faizler yani Amerika'daki faizlerin ne olacağı. Şu andaki beklenti yani yılbaşında Ocak ayındaki beklenti Amerika'nın Eylül ve Aralık aylarında iki defa faiz artışı yapacağıyla ilgiliydi. Fakat şu anda iş tamamıyla tersine döndü aslına bakıldığında. Eylül ayında artık faiz artışı beklemek neredeyse imkansız hale geldi. Bunun yanında pas geçse bile vereceği mesajlar çok değer arz eder oldu. O yüzden diyoruz ki altın fiyatlarının ana belirleyicileri hem bu konjonktürel riskler, enerji fiyatları hem de bir taraftan faizlerin ne olacağı ile ilgili beklenti altının yönünü değiştiriyor.

Altın bir aşağı bir yukarı: Sefer Şener Eylül ayını işaret etti 4

"BU CİDDİ BİR RİSK OLUŞTURUYOR"

O yüzden diyoruz ki piyasalar barışı fiyatlıyor. Piyasalar barış bekliyor. Piyasalar orada bir anlaşma olmasını, petrol fiyatlarının gerilemesini bekliyor. Çünkü petrol fiyatları 80 doların üzerindeki petrol fiyatları tüm dünya için çok ciddi bir risk. Yani 80 doların altına gelirse petrol fiyatları bu piyasalarda bir rahatlama sağlayacaktır. Ama 80 dolar şu an 90 dolar mesela bugün 91 dolar Brent petrolün fiyatı. Dolayısıyla bu ciddi bir risk oluşturuyor. Bu beklenti değişmediği sürece yani enerji fiyatları geri gelmediği sürece diğer taraftan Fed'den de faiz artışı yerine indirim beklentisi hakim olmadığı sürece altın fiyatları bu şekilde işte 50 dolar bir hafta önce 100 dolar yukarı 50 dolar aşağı şekilde devam edecektir"

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.762,99
6.763,92
% -0.6
14:34
Ons Altın / TL
210.442,52
210.534,84
% -0.53
14:49
Ons Altın / USD
4.392,18
4.392,75
% -0.55
14:49
Çeyrek Altın
10.820,79
11.059,01
% -0.6
14:34
Yarım Altın
21.573,95
22.118,01
% -0.6
14:34
Ziynet Altın
43.283,16
44.100,75
% -0.6
14:34
Cumhuriyet Altını
44.623,00
45.295,00
% 0.4
12:28
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Altın altın fiyatları
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